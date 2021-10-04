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    Ali Palabıyık sahadan polisle ayrıldı

    Galatasaray'ın 90+10'da Morutan ile bulduğu galibiyet golü sonrası Çaykur Didi Stadı'nda tansiyon yükseldi. Ali Palabıyık ile yardımcılar stattan polis eşliğinde çıkabildi.
    • Haber Merkezi
    • 04.10.2021 - 13:09
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    Ali Palabıyık sahadan polisle ayrıldı

    Süper Lig 'in 8. haftasında oynanan Çaykur Rizespor - Galatasaray maçında kazanan 90+10'da belli oldu.

    ALİ PALABIYIK'A TEPKİ

    İlk yarı 5, ikinci yarı 11 dakika uzatma oynanan maçın bitimine saniyeler kala Morutan ile golü bulan Galatasaray, sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılırken 90 dakikanın sona ermesiyle tansiyon yükseldi.

    Galatasaray'ın galibiyet golünde Diagne'nin faul yaptığını iddia eden Çaykur Rizespor cephesi, maçın hakemi Ali Palabıyık'a sert tepki gösterdi. Palabıyık ve ekibi, 90 dakika sonrası sahayı polis eşliğinde terk etti.

    Ali Palabıyık sahadan polisle ayrıldı #1

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