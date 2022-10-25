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    Ali Palabıyık'a ceza kapıda

    Tecrübeli hakem Ali Palabıyık, Galatasaray-Alanyaspor maçındaki yönetimi nedeniyle 3-4 hafta kızağa çekilecek.
    • 25.10.2022 - 10:06
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    Ali Palabıyık'a ceza kapıda

    Süper Lig'in 11. haftasında Alanyaspor ile evinde 2-2 berabere kalan Galatasaray'da gündem Ali Palabıyık.

    Sacha Boey'i haksız yere attığını düşündükleri hakem hakkında sert açıklamalarda bulunan Dursun Özbek yönetimi, TFF'ye giderek bir kez daha hakem yönetiminden duydukları memnuniyetsizliği anlatmayı planlıyor.

    Öte yandan MHK'nin de Ali Palabıyık'ın yönetiminden memnuniyet duymadığı ve tecrübeli hakemi 3 ila 4 hafta dinlendireceği öğrenildi.

    Ali Palabıyık a ceza kapıda #1

    "VAR karışamaz"

    Galatasaraylı Boey'in atıldığı pozisyon kafaları karıştırdı ve yorumcular farklı değerlendirmeler yaparken, 'Video Asistan Hakem'in (VAR) kırmızı karta karışma yetkisi olmadığı bildirildi.

    VAR protokolüne göre Riva'daki görevli isimler, hakemlerin benzer uygulamalarında inisiyatifi sahadaki hakeme bırakmak zorunda... "VAR niye hakemi uyarmadı?" şeklindeki eleştiriler TFF hakem eğitmeni Hugg Dallas tarafından da yanlış bulundu.

    Dallas'ın kırmızı kartla ilgili olarak, "VAR bu karara karışamaz" şeklinde görüş bildirdiği öğrenildi.

    Ali Palabıyık a ceza kapıda #2

    Ali Palabıyık a ceza kapıda #3


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