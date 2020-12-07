Ali Palabıyık'ın ilginç Fenerbahçe istatistiği

Denizlispor-Fenerbahçe maçındaki kararlarıyla taraftarları kızdıran Ali Palabıyık'ın, şu ana kadar en fazla kırmızı kartı sarı-lacivertlilere gösterdiği ortaya çıktı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Denizlispor ile karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertliler, Serdar Aziz'in kırmızı kart gördüğü maçta rakibini 2-0 yenerek puanını 23'e çıkardı.

13 KIRMIZI KART

Maç boyunca verdiği kararlarla Fenerbahçeli taraftarları kızdıran Ali Palabıyık ile ilgili, ilginç bir istatistik ortaya çıktı.

Palabıyık'ın kariyeri boyunca en çok kırmızı kartı gösterdiği takım 13 kart ile Fenerbahçe oldu.

EN FAZLA KIRMIZI KART GÖREN OYUNCU OLDU

Öte yandan 8. defa kırmızı kart gören Serdar Aziz, 2007-08 sezonundan bu yana Süper Lig’de en fazla oyundan atılan futbolcu oldu.

Gördüğü ilk sarı kart için konuşan Serdar, “Asla ağzımdan kötü bir şey çıkmadı. Hakeme sadece ‘Top yüzümden koluma sekti’ dedim. Kameralar beni çekiyordu, tüm dediklerim ekrana yansıdı zaten. Asla hakaretvari bir kelime kullanmadım.” dedi.