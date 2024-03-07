Ali Palabıyık'tan yıllar sonra gelen itiraf: Bana stattan çıkamazsın dediler Eski hakem Ali Palabıyık, kariyerinde yaşadığı olayları anlattı. 2012 yılında 1461 Trabzon-Galatasaray maçında yaşadığı anlar ise sosyal medyada gündem oldu.

ensonhaber.com

Yakın geçmişte hakemliği bırakan Ali Palabıyık, kariyerinin başlarında Trabzon'da yaşadığı bir olayı açıkladı.

Palabıyık, 2012 yılında Türkiye Kupası mücadelelerinde 1461 Trabzon-Galatasaray karşılaşması oynanmış ve Trabzon temsilcisi sarı-kırmızılıları 2-1'lik skorla elemişti.

"Kulaklıktan bana 'penaltı değil' dendi

Karşılaşmanın hakemi olan Ali Palabıyık, kendisi için en unutulmaz maçlardan biri olduğunu belirterek, o dönemden beri hakemlerin üzerinde olan baskıyı şu sözlerle anlattı:

Ben bir penaltı kararı verdim. Gözümün önünde olan pozisyon, Trabzon lehine verdim kararı ve kulaklıktan bana 'penaltı değil' dendi. Tüm tecrübemi sorguladım. Sabri bana itiraz ediyordu ama benim beynim durmuş durumdaydı. O an Sabri'yi görmüyordum bile.

"Yanlış karar verirsen kariyerini bitirirler"

Kariyerinin bitirmesinden korktuğunu dile getiren Palabıyık, "Bize hep 'yanlış karar verirsen kariyerini bitirirler', 'o stattan çıkamazsın' gibi sözler söylenmiş ve o verdiğim penaltı golle sonuçlandı. Trabzon 2-1 eledi, Galatasaray'ı. Ben o tedirginlikle maçı bitirdim. Maç bittikten sonra pozisyonu yeniden izledik ve gördük ki penaltıymış. Benim kariyerim ondan sonra ilerledi zaten." şeklinde konuştu.

"Kime hata yaptığınız çok önemli"

Ali Palabıyık'ın röportajından diğer öne çıkanlar şöyle:

Hangi renge hata yaptığınız çok önemli. Siyasi olarak kim güçlü çok önemli. Siyasetçe güçlü takımlarımız, istedikleri hakemin istedikleri zaman hakemliğini bitiriyorlar.

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