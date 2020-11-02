Ali Şafak Öztürk: Abdullah Avcı ile görüşüyoruz

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Fenerbahçe maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. Jahovic'in kırmızı kart pozisyonunu yorumlayan Öztürk, "F.Bahçe aleyhine olsa bu kart çıkar mı" dedi.

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Fenerbahçe mağlubiyetini ardından açıklamalarda bulundu.

"F.BAHÇE'DEN ATABİLİR MİYDİ?"

Hakem kararlarını eleştiren Ali Şafak Öztürk "Fenerbahçe'ye karşı dirençli oynamaya çalıştık ama olmadı. Adis Jahovic'in kırmızı kartı doğru ama niyet önemli. Sokakta yürürken bile yanlışlıkla başkasının ayağına basabilirsiniz. Adam koşuyor, yanlışlıkla basıyor. Fenerbahçe aleyhine bu kartı verebilecek miydi? Hakem sınıfta kaldı." dedi.

"ABDULLAH AVCI OLACAK GİBİ"

Yeni teknik direktör arayışları hakkında da konuşan Ali Şafak Öztürk "Abdullah Avcı görüştüğümüz hocalardan bir tanesi. Bizim takım bu, gençlerle de oynuyoruz. Gelen hoca buna göre gelsin. Aykut Kocaman ile görüşmedik. Abdullah Avcı dışında da opsiyonlarımız var ama Abdullah Avcı büyük ihtimalle olması lazım ama bakalım" diye konuştu.