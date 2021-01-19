Ali Şafak Öztürk görevinden istifa etti

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, görevi bıraktığını açıkladı. Öztürk daha önce de istifa etmiş, ancak kısa süre sonra yeniden başkanlığa seçilmişti.

Son olarak Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Antalyaspor'da, beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Kulüp Başkanı Ali Şafak Öztürk, yaptığı yazılı açıklamayla görevi bıraktığını duyurdu.

"MADDİ MANEVİ YIPRANDIK"

Öztürk, bu süreçte aile olarak maddi ve manevi çok yıprandıklarını belirtti.

Öztürk, 2017 yılında da istifa etmiş ancak daha sonra yeniden başkanlığa seçilmişti.

Öztürk'ün yaptığı açıklama şu şekilde: