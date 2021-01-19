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    Ali Şafak Öztürk görevinden istifa etti

    Ali Şafak Öztürk görevinden istifa etti

    Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, görevi bıraktığını açıkladı. Öztürk daha önce de istifa etmiş, ancak kısa süre sonra yeniden başkanlığa seçilmişti.
    • Haber Merkezi
    • 19.01.2021 - 17:25
    • Güncelleme : 19.01.2021 - 17:59
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    Son olarak Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Antalyaspor'da, beklenmedik bir gelişme yaşandı.

    Kulüp Başkanı Ali Şafak Öztürk, yaptığı yazılı açıklamayla görevi bıraktığını duyurdu.

    Ali Şafak Öztürk görevinden istifa etti #1

    "MADDİ MANEVİ YIPRANDIK"

    Öztürk, bu süreçte aile olarak maddi ve manevi çok yıprandıklarını belirtti.

    Öztürk, 2017 yılında da istifa etmiş ancak daha sonra yeniden başkanlığa seçilmişti.

    Öztürk'ün yaptığı açıklama şu şekilde:

    Ali Şafak Öztürk görevinden istifa etti #2

    Ali Şafak Öztürk görevinden istifa etti #3

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