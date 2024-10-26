Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde 15. Galatasaray - Beşiktaş derbisi!

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, pazartesi günü evinde Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.
Sarı-kırmızılıların, 2011 yılında açılan yeni stadında bugüne kadar oynadığı Beşiktaş derbilerinde üstünlüğü bulunuyor.
GALATASARAY, 10 KEZ GALİP GELDİ
İki takım arasında 26 Şubat 2012 tarihinde ilk kez bu statta oynanan derbiyi sarı-kırmızılılar, 3-2'lik skorla kazandı.
Galatasaray, Beşiktaş ile Seyrantepe'de mücadele ettiği 14 müsabakada 10 galibiyet elde ederken, siyah-beyazlılar ise 2 kez kazandı. 2 maç da berabere sona erdi.
SON MAÇI GALATASARAY KAZANDI
Sarı-kırmızılıların attığı 23 gole siyah-beyazlılar, 11 golle karşılık verdi.
Geçtiğimiz sezon burada oynanan derbiden Galatasaray 2-1'lik skorla galip ayrılmıştı.
14 MAÇ OYNANDI
Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan Galatasaray - Beşiktaş derbileri şöyle:
26.02.2012
Galatasaray: 3 - Beşiktaş: 2
06.05.2012
Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 2
27.01.2013
Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1
22.02.2014
Galatasaray: 1 - Beşiktaş: 0
24.05.2015
Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0
08.05.2016
Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 1
27.02.2017
Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 1
29.04.2018
Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0
05.05.2019
Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0
15.03.2020
Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 0
08.05.2021
Galatasaray: 3 - Beşiktaş: 1
14.03.2022
Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1
05.11.2022
Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1
21.10.2023
Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1
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