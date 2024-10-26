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Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde 15. Galatasaray - Beşiktaş derbisi!

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde 15. Galatasaray - Beşiktaş derbisi! Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde bugüne kadar Beşiktaş ile 14 kez karşılaştı. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 10 defa sahadan galip ayrılırken, siyah-beyazlılar da 2 kez kazandı.