Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde 15. Galatasaray - Beşiktaş derbisi!
İHA

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, pazartesi günü evinde Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılıların, 2011 yılında açılan yeni stadında bugüne kadar oynadığı Beşiktaş derbilerinde üstünlüğü bulunuyor.

GALATASARAY, 10 KEZ GALİP GELDİ

İki takım arasında 26 Şubat 2012 tarihinde ilk kez bu statta oynanan derbiyi sarı-kırmızılılar, 3-2'lik skorla kazandı.

Galatasaray, Beşiktaş ile Seyrantepe'de mücadele ettiği 14 müsabakada 10 galibiyet elde ederken, siyah-beyazlılar ise 2 kez kazandı. 2 maç da berabere sona erdi.

SON MAÇI GALATASARAY KAZANDI

Sarı-kırmızılıların attığı 23 gole siyah-beyazlılar, 11 golle karşılık verdi.

Geçtiğimiz sezon burada oynanan derbiden Galatasaray 2-1'lik skorla galip ayrılmıştı.

14 MAÇ OYNANDI

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan Galatasaray - Beşiktaş derbileri şöyle:

26.02.2012

Galatasaray: 3 - Beşiktaş: 2

06.05.2012

Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 2

27.01.2013

Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1

22.02.2014

Galatasaray: 1 - Beşiktaş: 0

24.05.2015

Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0

08.05.2016

Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 1

27.02.2017

Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 1

29.04.2018

Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0

05.05.2019

Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0

15.03.2020

Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 0

08.05.2021

Galatasaray: 3 - Beşiktaş: 1

14.03.2022

Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1

05.11.2022

Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1

21.10.2023

Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Emre Çalışkan
Editor