Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde 16. Galatasaray - Fenerbahçe derbisi

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray - Fenerbahçe derbisi heyecanı pazartesi günü yaşanacak.
Bu karşılaşma sarı-kırmızılıların 2011 yılında açılan evi olan Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ndeki 16. Fenerbahçe derbisi olacak.
İLK MAÇI FENERBAHÇE ÜSTÜN NOKTALADI
Bu stadyumdaki ilk derbi 18 Mart 2011 tarihinde oynandı ve sarı-lacivertlilerin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.
15 MAÇTA EŞİTLİK VAR
Seyrantepe'de geride kalan 15 derbide Galatasaray, 5 kez galip ayrılan taraf oldu. 5 defa da Fenerbahçe kazanırken, 5 mücadele ise berabere sona erdi.
GALATASARAY, 3 GOL DAHA FAZLA ATTI
Söz konusu müsabakalarda Galatasaray'ın 16 golüne, Fenerbahçe 13 golle karşılık verdi.
SON MAÇI FENERBAHÇE KAZANDI
Geçtiğimiz sezon burada oynanan maçı sarı-lacivertliler 1-0'lık skorla kazanmıştı.
ALİ SAMİ YEN SPOR KOMPLEKSİ'NDE OYNANAN MAÇLAR
2010-2011 Süper Lig
18.03.2011 Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 2
2011-2012 Süper Lig
07.12.2011 Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 1
2011-2012 Süper Lig Süper Final
22.04.2012 Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 2
2012-2013 Süper Lig
16.12.2012 Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 1
2013-2014 Süper Lig
06.04.2014 Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 0
2014-2015 Süper Lig
18.10.2014 Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 1
2015-2016 Süper Lig
13.04.2016 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0
2016-2017 Süper Lig
23.04.2017 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 1
2017-2018 Süper Lig
22.10.2017 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0
2018-2019 Süper Lig
02.11.2018 Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 2
2019-2020 Süper Lig
28.09.2019 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0
2020-2021 Süper Lig
27.09.2020 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0
2021-2022 Süper Lig
21.11.2021 Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 2
2022-2023 Süper Lig
04.06.2023 Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 0
2023-2024 sezonu
19.05.2024 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 1
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