Ali Sami Yen'de zeminin son durumu

Haber Merkezi
Galatasaray, bu akşam saat 20.45’te sahasında AZ Alkmaar ile önemli bir maça çıkıyor. Kritik karşılaşma öncesinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi çevresinde yoğun kar yağışı etkili oluyor.
Dün ve bugün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nin zeminini ve çevresini beyaz örtüyle kapladı.
Kar yağışının önümüzdeki saatlerde artması bekleniyor.
(Öncesi)
KAR TEMİZLENDİ
Maçın ertelenip ertelenmeyeceği de merakla beklenirken, stadyum görevlilerinin yaptığı çalışmalar neticesinde zeminde bulunan kar temizlendi.
AZ Alkmaar maçı öncesinde zeminin karlardan arındırılması da takdir topladı.
(Sonrası)
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