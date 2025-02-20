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Ali Sami Yen'de zeminin son durumu

Ali Sami Yen'de zeminin son durumu Galatasaray stadının zemini, AZ Alkmaar ile oynanacak olan maç öncesinde tamamen temizlendi. Yoğun kar yağışına rağmen çalışmalar etkili bir şekilde sürüyor.