Ali Şansalan, 3.5 yıl sonra Fenerbahçe maçı yönetecek
Haber Merkezi

Türkiye Futbol Federasyonu'nun sitesinden, Süper Lig'in 24. hafta mücadelelerinde görev yapacak olan hakemler duyuruldu.

16 Şubat Pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının hakemi Ali Şansalan oldu.

3,5 YIL SONRA İLK KEZ YÖNETECEK

Hakem Ali Şansalan, 17 Ekim 2021'den bu yana Fenerbahçe maçı yönetmiyordu.

Şansalan'ın yönettiği son maçta Fenerbahçe, Trabzonspor'a deplasmanda 3-1 yenilmişti.

Ali Şansalan, yönetimi ve verdiği kararlarla özellikle Fenerbahçe cephesinin tepkisini çekmişti.

ALİ KOÇ TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Şansalan'ın maçın 23. dakikasında Fenerbahçeli Kim Min-Jae'yi ikinci sarı karttan gösterdiği kırmızı kart büyük tepki çekerken Fenerbahçe Kulübü Ali Koç, karşılaşmanın ardından maçın hakemine yönelik "Ali Şansalan değil 'Ali Maçalan" ifadelerini kullanmıştı.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)

ensonhaber icon
Emre Çalışkan
Editor