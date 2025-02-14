Ali Şansalan, 3.5 yıl sonra Fenerbahçe maçı yönetecek

Türkiye Futbol Federasyonu'nun sitesinden, Süper Lig'in 24. hafta mücadelelerinde görev yapacak olan hakemler duyuruldu.
16 Şubat Pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının hakemi Ali Şansalan oldu.
3,5 YIL SONRA İLK KEZ YÖNETECEK
Hakem Ali Şansalan, 17 Ekim 2021'den bu yana Fenerbahçe maçı yönetmiyordu.
Şansalan'ın yönettiği son maçta Fenerbahçe, Trabzonspor'a deplasmanda 3-1 yenilmişti.
Ali Şansalan, yönetimi ve verdiği kararlarla özellikle Fenerbahçe cephesinin tepkisini çekmişti.
ALİ KOÇ TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
Şansalan'ın maçın 23. dakikasında Fenerbahçeli Kim Min-Jae'yi ikinci sarı karttan gösterdiği kırmızı kart büyük tepki çekerken Fenerbahçe Kulübü Ali Koç, karşılaşmanın ardından maçın hakemine yönelik "Ali Şansalan değil 'Ali Maçalan" ifadelerini kullanmıştı.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)
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