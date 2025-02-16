Ali Şansalan, 3.5 yıl sonra Fenerbahçe maçı yönetti

Haber Merkezi

Süper Lig'in 24. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetti.

Bu müsabakanın öncesinde ve sırasında ise Fenerbahçe taraftarı Şansalan'a büyük bir tepki gösterdi.

Tribünler dolduran sarı-lacivertli futbolseverler, 3.5 yıldır Fenerbahçe maçlarını yönetmeyen hakeme "O... Ç... Ali Şansalan" tezahüratında bulunda.

SON MAÇI 2021'DEYDİ

Hakem Ali Şansalan, 17 Ekim 2021'den bu yana Fenerbahçe maçı yönetmiyordu.

Şansalan'ın yönettiği son maçta Fenerbahçe, Trabzonspor'a deplasmanda 3-1 yenilmişti.

Ali Şansalan, yönetimi ve verdiği kararlarla özellikle Fenerbahçe cephesinin tepkisini çekmişti.

ALİ KOÇ TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Şansalan'ın maçın 23. dakikasında Fenerbahçeli Kim Min-Jae'yi ikinci sarı karttan gösterdiği kırmızı kart büyük tepki çekerken Fenerbahçe Kulübü Ali Koç, karşılaşmanın ardından maçın hakemine yönelik "Ali Şansalan değil 'Ali Maçalan" ifadelerini kullanmıştı.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)