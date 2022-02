Ali Şansalan: Hata yaptığımızı düşünmüyorum

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın Beşiktaş maçının ardından söylediği sözler sonrası gerilen ortama Ali Şansalan da eklendi. Genç hakem kendini savundu.

Adana Demirspor ile Beşiktaş'ın 1-1 berabere kaldığı 25. hafta mücadelesinde, futboldan daha çok ortaya atılan iddialar konuşuldu.

Akdeniz temsilcisi hakem Ali Şansalan hakkında ağır ithamlarda bulunurken, aleyhlerine birçok hata yapıldığını savundu.

"BUNLAR HAZIRLIKLI GELMİŞLER"

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın, "TFF başkanına, MHK başkanına sözüm olsun. Bu hakem eyyamcının teki. Maçı katletti. Oyun oynatmadı. Futbolcuları tehdit etti. İtiraz edeni tehdit ediyor. Biz atınca VAR'a gitti. Bizim yediğimiz golde VAR'a niye gitmiyorsun. Barış Sarper Saka mı ne karın ağrısıysa. Attığımız son gole bakınca Balotelli önünü kesmiyor kalecinin, ofsayt yok. Bunlar hazırlıklı gelmişler.





"BU EYYAMCILARLA LİG BİTMEZ"

Sayın Nihat Özdemir başkanım, hakemlerin içerisindeki FETÖ'cüleri temizle başkanım. Bunlar hep FETÖ'cülerin eseri. Her kurumda Emniyet'te, Askeriye'de FETÖ'cüler vardı da hakemlerin içerisinde mi yok... Başkanım, MHK Başkanım sizlerden rica ediyorum. Bu FETÖ'cü hakemleri temizleyin. Bugün az daha katliam olacaktı. Bütün taraftarları galeyana getirdi. Yeter ama artık yeter! Bu kadar hakemlere destek olan biri olarak seyircilerin beni eleştirdiği yerde, hiçbir zaman hakem eleştirmedim. Böyle eyyamcı hakemlerle bu lig bitmez, bu lig bitmez..." sözleri büyük yankı uyandırmıştı.

"HATA YAPTIĞIMIZI DÜŞÜNMÜYORUM"

Fanatik yazarı Orhan Yıldırım, köşe yazısında Ali Şansalan ile maç sonrasında yaptığı bir konuşmayı aktardı:

“Maça giderken aramızda konuştuk. Ne güzel. İnsanlar yollarda stada akın ediyorlar. Tıpkı eski günlerdeki gibi. Maç çok güzel başladı. Öyle de bitti. Her anı heyecan dolu. Böyle keyifli maç. Böyle güzellikler. Maç sonu bizleri bunun önüne koymak anlaşılır gibi değil. Verdiğimiz kararlar varsayalım ki yanlış. Hata yaptık diyelim, olabilir de. Öyle bile olsa böylesine futbolun her olumlu hareketini içinde yaşatan maçın önünde olmamalıydı. Futbolun yaşanan güzellikleri, verdiği zevk ve eğlence gündem olmalıydı. Hepimiz bunun parçasıyız. Maçta da hata yaptığımızı düşünmüyoruz. Her şey apaçık ortada.”





(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)