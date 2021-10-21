Ali Şansalan'a bu hafta görev yok

Ali Şansalan'a bu hafta görev yok

Trabzonspor-Fenerbahçe maçında eleştirilerin odağında olan Ali Şansalan'a bu hafta maç verilmedi.

Süper Lig'de geçtiğimiz hafta Trabzonspor, evinde Fenerbahçe ile karşı karşıya gelmişti.

Mücadeleyi 3-1 kazanan bordo-mavili ekip, 3 puanı hanesine yazdırmış ve liderlik koltuğuna oturmuştu.

Maçta en çok konuşulan isim ise hakem Ali Şansalan olmuştu. Maçın ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, maçın ardından 'ayaklanma' çağrısı yapmıştı.

ALİ ŞANSALAN'A MAÇ YOK

Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak hakemler bugün açıklandı. Açıklanan isimlerin içinde geçen haftanın en çok konuşulan ismi yer almadı

Fenerbahçe-Alanyaspor maçını Halil Umut Meler yönetecek. Meler, geçen hafta oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçında VAR hakemi olarak görev yapmıştı.

BEŞİKTAŞ'A ÜST ÜSTE ATANMIŞTI

Geçtiğimiz sezonun 31. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan mücadeleyi yöneten Halil Umut Meler, siyah-beyazlılar tarafından oldukça eleştirilmişti.

TFF, bir sonraki hafta oynanan Kasımpaşa maçına ise yeniden Halil Umut Meler'i atamıştı.