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    Ali Şansalan'a bu hafta görev yok

    Trabzonspor-Fenerbahçe maçında eleştirilerin odağında olan Ali Şansalan'a bu hafta maç verilmedi.
    • Haber Merkezi
    • 21.10.2021 - 13:02
    • Güncelleme : 21.10.2021 - 14:15
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    Ali Şansalan'a bu hafta görev yok

    Süper Lig'de geçtiğimiz hafta Trabzonspor, evinde Fenerbahçe ile karşı karşıya gelmişti.

    Mücadeleyi 3-1 kazanan bordo-mavili ekip, 3 puanı hanesine yazdırmış ve liderlik koltuğuna oturmuştu.

    Maçta en çok konuşulan isim ise hakem Ali Şansalan olmuştu. Maçın ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, maçın ardından 'ayaklanma' çağrısı yapmıştı.

    Ali Şansalan a bu hafta görev yok #1

    ALİ ŞANSALAN'A MAÇ YOK

    Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak hakemler bugün açıklandı. Açıklanan isimlerin içinde geçen haftanın en çok konuşulan ismi yer almadı

    Fenerbahçe-Alanyaspor maçını Halil Umut Meler yönetecek. Meler, geçen hafta oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçında VAR hakemi olarak görev yapmıştı.

    Ali Şansalan a bu hafta görev yok #2

    BEŞİKTAŞ'A ÜST ÜSTE ATANMIŞTI

    Geçtiğimiz sezonun 31. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan mücadeleyi yöneten Halil Umut Meler, siyah-beyazlılar tarafından oldukça eleştirilmişti.

    TFF, bir sonraki hafta oynanan Kasımpaşa maçına ise yeniden Halil Umut Meler'i atamıştı.

    Ali Şansalan a bu hafta görev yok #3

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