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- Ali Şansalan'ın önemli maçlara atanma sebebi
Ali Şansalan'ın önemli maçlara atanma sebebi
- Haber Merkezi
- 19.10.2021 - 11:04
- Güncelleme : 19.10.2021 - 11:37
Süper Lig'de Trabzonspor-Fenerbahçe maçının etkisi sürüyor. Karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan'ın, kritik maçlara bilerek atandığı ortaya çıktı.
ARALIK AYINDA FIFA KOKARTI
Merkez Hakem Kurulu, Trabzonspor-Fenerbahçe maçının tartışılan hakemi Ali Şansalan'a aralık ayında FIFA kokartı takmayı hedefliyordu.
MHK, bu nedenle sezon başından itibaren Şansalan'a önemli karşılaşmalarda görev verdi. Ancak 33 yaşındaki genç hakemin İngilizce testlerini geçememesi, MHK kurulunun elini kolunu bağladı.
İNGİLİZCE KURSUNA GİDİYOR
İngilizce kursuna giden Şansalan'ın Fırat Aydınus ve Cüneyt Çakır gibi uzun yıllar MHK'nin göz bebeği olmayı hedeflediği öğrenildi.
3-1 ev sahibi ekibin zaferiyle sonuçlanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı, Ali Şansalan'ın verdiği kararlarla çok konuşulmuş ve genç hakem sarı-lacivertli taraftarların tepkisine maruz kalmıştı.
HANGİ MAÇLARI YÖNETTİ?
1. Hafta: Adana Demirspor-Fenerbahçe
3. Hafta: Giresunspor-Trabzonspor
5. Hafta: Antalyaspor-Beşiktaş
7. Hafta: Galatasaray-Göztepe
9. Hafta: Trabzonspor-Fenerbahçe