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Ali Şansalan'ın önemli maçlara atanma sebebi

Ali Şansalan'ın önemli maçlara atanma sebebi

Süper Lig'de geride kalan 9 haftanın altısında dört büyüklerden birinin maçını yöneten Ali Şansalan'ın, Merkez Hakem Kurulu tarafından önemli karşılaşmalara atanmasının sebebi belli oldu.