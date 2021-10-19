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    Ali Şansalan'ın önemli maçlara atanma sebebi

    Ali Şansalan'ın önemli maçlara atanma sebebi

    Süper Lig'de geride kalan 9 haftanın altısında dört büyüklerden birinin maçını yöneten Ali Şansalan'ın, Merkez Hakem Kurulu tarafından önemli karşılaşmalara atanmasının sebebi belli oldu.
    • Haber Merkezi
    • 19.10.2021 - 11:04
    • Güncelleme : 19.10.2021 - 11:37
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    Süper Lig'de Trabzonspor-Fenerbahçe maçının etkisi sürüyor. Karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan'ın, kritik maçlara bilerek atandığı ortaya çıktı.

    ARALIK AYINDA FIFA KOKARTI

    Merkez Hakem Kurulu, Trabzonspor-Fenerbahçe maçının tartışılan hakemi Ali Şansalan'a aralık ayında FIFA kokartı takmayı hedefliyordu.

    MHK, bu nedenle sezon başından itibaren Şansalan'a önemli karşılaşmalarda görev verdi. Ancak 33 yaşındaki genç hakemin İngilizce testlerini geçememesi, MHK kurulunun elini kolunu bağladı.

    Ali Şansalan ın önemli maçlara atanma sebebi #1

    İNGİLİZCE KURSUNA GİDİYOR

    İngilizce kursuna giden Şansalan'ın Fırat Aydınus ve Cüneyt Çakır gibi uzun yıllar MHK'nin göz bebeği olmayı hedeflediği öğrenildi.

    3-1 ev sahibi ekibin zaferiyle sonuçlanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı, Ali Şansalan'ın verdiği kararlarla çok konuşulmuş ve genç hakem sarı-lacivertli taraftarların tepkisine maruz kalmıştı.

    Ali Şansalan ın önemli maçlara atanma sebebi #2

    HANGİ MAÇLARI YÖNETTİ?

    1. Hafta: Adana Demirspor-Fenerbahçe

    3. Hafta: Giresunspor-Trabzonspor

    5. Hafta: Antalyaspor-Beşiktaş

    7. Hafta: Galatasaray-Göztepe

    9. Hafta: Trabzonspor-Fenerbahçe

    Ali Şansalan ın önemli maçlara atanma sebebi #3

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