Ali Şen: Fenerbahçe beş yıl kupalara ambargo koyar

Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Şen, sarı-lacivertlilerin nisan ayında şampiyonluğunu ilan edeceğini iddia etti.

1981-1983 ve 1994-1998 yılları arasında Fenerbahçe'de başkanlık yapan Ali Şen, Türkiye gazetesine konuştu.

Şen, sarı-lacivertlilerin uzun yıllar kupalara ambargo koyacağını söyledi.

Şen'in açıklamaları şu şekilde:

"NİSAN AYINDA ŞAMPİYON OLURUZ"

"Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve diğerleri 'şampiyon olacağız' diye boşuna masrafa girmesinler. Bu sezon şampiyon Fenerbahçe. Takım inanılmaz güçlü. Fenerbahçe şampiyonluğunu nisan ayında ilan eder ve önümüzdeki beş yıl kupalara ambargo koyar, şampiyonluğu kimseye kaptırmaz. Artık Fenerbahçe’nin her alanda öne çıkacağı yeni bir dönem başlıyor."





"GALATASARAY'A KADIKÖY'DE FARK ATARIZ"

"Transferleri akıllıca, takım yapılandırması doğru ve mükemmel, savunmayı da forveti de güçlendirdi. Elif Elmas ve Vedat’ı iyi paralara sattı. Teknik heyetin eline çok iyi bir kadro teslim etti. Buradan iddia ediyorum ligin ikinci yarısı üçüncü hafta Galatasaray’a fark atar bu takım. Kadıköy’den çıkamazlar. Yalnız bir endişem var; Fenerbahçe’ye UEFA’dan bu sezon ceza gelebilir, Ali Koç bu konuya yoğunlaşmalı. Burası çok mühim."





"3 YIL İÇİNDE AVRUPA'DA KUPA KAZANIRIZ"

"Hep ‘Bir gün Fenerbahçe havaalanına Avrupa şampiyonu olarak inecek’ dedim. Bu hayal değil, hedefti. Ne var ki ‘Yenilmez’ denilen ve 40 yıl Old Trafford’da kaybetmeyen Manchester United’ı evinde yendiğimiz hâlde bu bana nasip olmadı. O kupa içimde uktedir. O kupayı Fenerbahçe’ye bu ekip kazandıracak hem de üç yıl içinde. Bu temenni değil, bütün kalbimle inanarak, tartarak, ölçerek dile getirilen büyük bir iddia."