Ali Turap Bülbül: Okan hocama teşekkür ediyorum

AA & Ensonhaber

Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Galatasaray, konuk olduğu Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı



Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray'ın genç yeteneği Ali Turap Bülbül, şunları söyledi:



"Okan hocama teşekkür ediyorum, taraftarımız şüpheye düşmesin"

Bu sezon sarı-kırmızılı formayla ilk kez 11'de maça çıkan Ali Turap Bülbül, "İlk 11'de beni oynatıp şans veren Okan Hocama teşekkür ediyorum.



Zor maçtı, kazanmak istiyorduk. Son dakikalarda olan golden dolayı puan kaybettik. Taraftarımız şüpheye düşmesin.



Çok çalışıp şampiyon olmayı hedefliyoruz. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Çok çalışıp kendimi geliştirmeye devam edeceğim.