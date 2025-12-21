Ali Yavuz Kol: Hakem bize hata yaptığını söyledi

Süper Lig’in 17’nci haftasında sahasında Kasımpaşa’yı 3-0 mağlup etti.

Sarı-kırmızılılar bu sonuçla 42’ye yükselterek, ilk yarıyı lider olarak tamamladı.

Kasımpaşa forması giyen Ali Yavuz Kol, Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"MAÇ İÇİNDE BİZE SÖYLEMİŞTİ"

Ali Yavuz Kol, maçın hakemi Alper Akarsu hakkında dikkat çeken sözler kullandı. Kol, şunları dedi:

Bu hafta çok iyi hazırlanmıştık. İlk yarıda hocamızın dediklerini yaptığımızı düşünüyorum. 1-0 geriye düştük ama çok iyi mücadele ettik. İkinci yarıda gel-gitler oldu. Maç bize de dönebilirdi. Bazı pozisyonlarda hakemin ufak tefek hataları oldu. Zaten maç içinde bize de söylemişti. Talihsiz goller yedik. Mağlup ayrıldık 3-0. Ara var. Çok iyi çalışıp önümüze bakacağız.