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- Ali Yiğit Buruk, Galatasaray'ın uğuru oldu
Ali Yiğit Buruk, Galatasaray'ın uğuru oldu
Sarı-kırmızılılarda Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk'un statta izlediği maçların hepsini Galatasaray kazandı.
- 17.09.2022 - 14:52
- Güncelleme : 17.09.2022 - 15:06
Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, evinde Konyaspor'u ağırladı. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 2-1 ayrılırken 3 puanı hanesine yazdırdı.
Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek liderliğe yükselen Galatasaray'da bir detay ortaya çıktı.
Ali Yiğit Buruk'un statta olduğu maçların hepsi galibiyet
Sarı-kırmızılar, Teknik Direktör Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk'un statta olduğu 4 maçta da galip geldi.
Aslan, Ali Yiğit Buruk'un statta izlediği Ümraniyespor, Gaziantep FK, Kasımpaşa ve Konyaspor maçlarından 3'er puan almayı başardı.
Üçlüyü yine o çektirdi
Konyaspor'u sahasında mağlup eden Galatasaray galibiyeti taraftarıyla kutladı.
Zaferin coşkusunu yaşayan taraftarların isteğiyle "üçlü" tezahüratını teknik direktör Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk yaptırdı.