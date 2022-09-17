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    Ali Yiğit Buruk, Galatasaray'ın uğuru oldu

    Ali Yiğit Buruk, Galatasaray'ın uğuru oldu

    Sarı-kırmızılılarda Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk'un statta izlediği maçların hepsini Galatasaray kazandı.
    • 17.09.2022 - 14:52
    • Güncelleme : 17.09.2022 - 15:06
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    Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, evinde Konyaspor'u ağırladı. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 2-1 ayrılırken 3 puanı hanesine yazdırdı.

    Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek liderliğe yükselen Galatasaray'da bir detay ortaya çıktı.

    Ali Yiğit Buruk'un statta olduğu maçların hepsi galibiyet

    Sarı-kırmızılar, Teknik Direktör Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk'un statta olduğu 4 maçta da galip geldi.

    Aslan, Ali Yiğit Buruk'un statta izlediği Ümraniyespor, Gaziantep FK, Kasımpaşa ve Konyaspor maçlarından 3'er puan almayı başardı.

    Ali Yiğit Buruk, Galatasaray ın uğuru oldu #1

    Üçlüyü yine o çektirdi

    Konyaspor'u sahasında mağlup eden Galatasaray galibiyeti taraftarıyla kutladı.
    Zaferin coşkusunu yaşayan taraftarların isteğiyle "üçlü" tezahüratını teknik direktör Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk yaptırdı.

    Ali Yiğit Buruk, Galatasaray ın uğuru oldu #2


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