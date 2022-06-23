Alica Schmidt'ten Neymar'a yarış teklifi

"Dünyanın en çekici" atleti olarak bilinen Alica Schmidt, Neymar ile çekildiği bir fotoğrafı paylaşarak, Brezilyalı yıldız futbolcuyu yarışa davet etti.

Sosyal medyanın da ünlü yüzlerinden olan başarılı sporcu Alica Schmidt, dünyaca ünlü futbolcu Neymar ile çekildiği fotoğrafı takipçileriyle paylaşarak "Yarışalım mı?" diye sordu.

Bu paylaşım çok sayıda takipçisi tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

Neymar cephesinden ise henüz bir yanıt gelmedi.

Hummels'ı yenmişti

Atletizm pistlerinde kazandığı başarılar kadar güzelliğiyle de adından söz ettiren Alica, Borussia Dortmund ve Almanya Milli Takımı'nın başarılı oyuncusu Mats Hummels ile 400 metre yarışında kozlarını paylaşmıştı.

Bu anları YouTube kanalından paylaşan başarılı atletin, Hummels'in gözünün yaşına bakmadığı yayınlanan video ile ortaya çıkmıştı.

Bitiş çizgisine 21 yaşındaki atletten çok sonra gelen Mats Hummels, "Aman Tanrım! Ben, hiç böyle bir şey yapmamıştım... Harika! Futbolu seçtiğim için çok mutluyum." ifadelerini kullanarak hayranlığını gizleyememişti.

Alica Schmidt, 400 metre yarışında Mats Hummels'i geçti - İZLE



Modellik de yapıyor

Alman yıldız, atletizmin yanı sıra modellik mesleği ile uğraşıyor.

Instagram'da 3 milyon takipçisi olan Alica'nın paylaşımları ise beğeni topluyor.

The Sun'da yer alan habere göre, sporcu kimliğinin ön planda kalmasını talep eden Alica, model mi yoksa atlet mi olmayı tercih ettiği sorusuna "Sadece bir sporcu olarak algılanmak istiyorum, gençlere ilham vermek ve onlara güzel sporum hakkında bir fikir vermek istiyorum." ifadelerini kullanmıştı.