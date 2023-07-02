Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon Al Ahli'den kiraladığı Ezgjan Alioski, sarı-lacivertli takımdan ayrıldı.

Makedon sol bek Ezgjan Alioski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Fenerbahçe'ye veda etti.

Merhaba Fenerbahçe ailesi. Veda etmek her zaman zor ama hayat böyle. Sadece söylemek istiyorum ki, desteğiniz için çok teşekkürler. Fenerbahçe'de oynamak ve buranın bir parçası olmak benim için bir onurdu. Size en iyi dileklerimi sunuyorum. Bolca başarı ve iyi şanslar, teşekkürler.