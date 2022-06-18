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    Aliou Cisse'den Mbaye Diagne'ye milli takım cevabı

    Senegal Milli Takımı Teknik Direktörü Aliou Cisse ile bir araya gelen Mbaye Diagne, milli takıma tekrar dönmek için ricada bulundu.
    • 18.06.2022 - 13:24
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    Aliou Cisse'den Mbaye Diagne'ye milli takım cevabı

    Galatasaraylı Mbaye Diagne, milli takıma tekrar dönmek için ricada bulundu.

    Senegal Milli Takımı Teknik Direktörü Aliou Cisse ile bir araya gelen oyuncuya hocası, "Dostluk başka, iş başka... Seni sahada görmek için sabırsızlanıyorum. Dünya Kupası için önünde beş ay var. Kadroda olup olmayacağın sana bağlı" diyerek kulübünde sergileyeceği iyi performansın kendisine milli takım kapısını açacağını dile getirdi.

    Yeni sezona motive girdi

    Sarı-kırmızılı takımdaki geleceği merak konusu olan golcü oyuncu, 2021 Mart'ından bu yana uzak kaldığı Senegal formasına tekrar kavuşmak için umutlanırken, yeni sezon için de yeni bir motivasyon sahibi oldu.

    Aliou Cisse den Mbaye Diagne ye milli takım cevabı #1


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