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    Alişan: Yönetim istifa

    Alişan: Yönetim istifa

    Gençlerbirliği'ne 2-1 yenilen Fenerbahçe'de, Fazıl Say'ın ardından bir ünlü daha yönetimi ve teknik heyeti istifaya davet etti.
    • Haber Merkezi
    • 15.03.2021 - 12:56
    • Güncelleme : 15.03.2021 - 13:37
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    Sezon başında birçok transfer yapan ve devre arasında da Mesut Özil, İrfan Can gibi yıldızları kadrosuna katan Fenerbahçe, 30 haftası geride kalan ligde şu ana kadar istenilen performansı sergileyemedi.

    Sahasında lig sonuncusu Gençlerbirliği'ne 2-1 yenilerek 1 maçı eksik lider Beşiktaş'ın 5 puan gerisine düşen sarı-lacivertlilerde, yönetimin ve teknik heyetin koltuğu sallantıda.

    Alişan: Yönetim istifa #1

    "YÖNETİM İSTİFA, TEKNİK EKİP İSTİFA"

    Dünkü yenilginin ardından bazı Fenerbahçeli ünlüler, istifa çağrısında bulundu.

    Fazıl Say'ın ardından art arda tweet'ler atan Alişan, "Yönetim istifa, teknik ekip istifa." diyerek isyanını dile getirdi.

    Alişan: Yönetim istifa #2

    Alişan: Yönetim istifa #3

    Seçim sürecinde Ali Koç'u destekleyen Alişan ise şu paylaşımları yaptı:

    Alişan: Yönetim istifa #4

    Alişan: Yönetim istifa #5

    Alişan: Yönetim istifa #6

    Alişan: Yönetim istifa #7

    Alişan: Yönetim istifa #8

    Alişan: Yönetim istifa #9

    Alişan: Yönetim istifa #10

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