Alişan'dan Fenerbahçe yönetimine eleştiri

Fenerbahçeli şarkıcı Alişan, Fenerbahçe'nin teknik direktör arayışlarının uzamasına yönelik tepkisini sosyal medya üzerinden paylaştı.

Son olarak Başkan Ali Koç'a yönelik sert tepkileriyle futbol camiasının gündemine gelen Fenerbahçeli şarkıcı Alişan, bu kez uzayan teknik direktör arayış sürecine tepki gösterdi. Fenerbahçeli şarkıcı, Süper Lig 'de ikinci yarı başlarken hâlâ bir teknik direktör belirlenememiş olmasını yönetim eleştirisi üzerinden gündeme getirdi.

“ŞANSLI TAZMİNATÇI KİM?”

Twitter hesabı üzerinden bir paylaşım gerçekleştiren Alişan, "Bugün ligin ikinci yarısı başlıyor. Teknik direktörsüz üçüncü haftamız bitiyor şükür. Çok gizli olarak yürütülüyor çalışmalar herhalde. O kadar gizli ki bence yönetim bile bilmiyor kimin geleceğini!!! Vah benim Fenerbahçem vah... Merak içerisindeyim acaba sıradaki şanslı tazminatçı kim?" ifadelerini kulladı.

ALİ KOÇ’U ELEŞTİRMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımda ise ünlü şarkıcının hedefinde direkt olarak Fenerbahçe Başkanı Ali Koç vardı. Yine sosyal medyadan görüşlerini aktaran Alişan, "Biz seni Fenerbahçe’yi uçurucaksın diye destekledik. Yeni bir vizyon getireceksin diye, en önemlisi şampiyon yapacaksın diye destekledik. Sen 4 senede bırak vizyonu bitirdin bizi bitirdin. Gerçekten güzel bir şey yapmak istiyorsan olmuyor, yapamıyoruz, beceremedik diyin ve istifa edin..." ifadelerini kullanmıştı.