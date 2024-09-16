Alisha Lehmann, kadın futbolculara az para verilmesine isyan etti Juventus'un kadın takımında forma giyen Alisha Lehmann, "Aynı işi yapıyoruz ama erkek futbolcular yüz kat fazla maaş alıyor" dedi.

Haber Merkezi

Juventus Kadın Futbol Takımı'nda forma giyen Alisha Lehmann, kadın ve erkek futbolu arasındaki ücret dengesizliğine isyan etti.

Juve'nin erkek takımında forma giyen erkek arkadaşı Douglas Luiz ile bu konuda konuştuğunu söyleyen İsviçreli oyuncu, "Herkes aynı maaşı almak ister. Bu konuyu evde Douglas ile sık sık konuşuyorum ve ona bunun doğru olmadığını söylüyorum. Aynı işi yapıyoruz ama o benden yüz kat daha fazla maaş alıyor." ifadelerini kullandı.

"BANA DOKUNUYOR"

Söz konusu durumun kendisini rahatsız ettiğini söyleyen Lehmann, "Bu bana dokunan bir şey çünkü ben bir kadınım. Açıkçası, yürüdüğümüz yolda daha gitmemiz gereken uzun bir mesafe var çünkü hiçbir zaman eşit ücret olmayabilir. Bu yönde bir değişim yaratmak için çok güçlü bir irade gerekecek." dedi.

KADIN FUTBOLUNA YÖNELİK ELEŞTİRİLER...

Kadın futboluna yönelik eleştirilere tepki gösteren Lehmann, "Biri bana bu tarz sözlerle gelirse, "Hiç maç izlemedin mi?" diye sorarım. Muhtemelen hayır çünkü kadın futbolunda bir maç izlediğinizde ne kadar iyi ve tutkulu olduğunu fark ediyorsunuz." diye konuştu.

DOUGLAS 2 HAFTADA, LEHMANN'IN SENELİK ÜCRETİNİ KAZANIYOR

İtalyan basınında yer alan haberde, Douglas Luiz'in Juventus'tan haftada yaklaşık 100 bin sterlin kazandığı belirtildi. Alisha Lehmann'ın ise İtalyan ekibinden senelik kazancının 200 bin sterlin olduğu öne sürüldü.