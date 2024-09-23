Allan Saint-Maximin'in sağlık durumu
Haber Merkezi

3-1 kaybedilen derbisinde adına takımın en etkili isimlerinden olan Saint-Maximin, dev maç sonrası stadı sekerek terk etmişti.

Hafif sakatlığı bulunan kanat oyuncusunun bugün yapılan tetkiklerinde ciddi bir duruma rastlanmadı. Günü tedaviyle geçiren Saint-Maximin, bir aksilik olmazsa 2-3 gün içinde takıma katılacak.

OSAYI SAMUEL TAKIMLA ÇALIŞTI

Öte yandan sakatlığını atlatan ve bir süredir bireysel çalışan Bright Osayi-Samuel ise bugünkü idmanın tamamında takımla çalıştı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında perşembe günü Union SG'yi ağırlayacak. Müsabaka saat 19.45'te başlayacak.

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Ercan Ertan
Editör