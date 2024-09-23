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Allan Saint-Maximin'in sağlık durumu

Allan Saint-Maximin'in sağlık durumu Galatasaray derbisi sonrası stadı sekerek terk eden Allan Saint-Maximin'in yapılan kontrollerinde ciddi bir bulguya rastlanmadı. Günü tedaviyle geçiren Saint-Maximin'in 2-3 gün içinde takıma katılması bekleniyor.