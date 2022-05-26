Allahyar Sayyadmanesh nişanlandı

Hull City forması giyen Allahyar Sayyadmanesh, Türk sevgilisiyle sade bir törenle nişanlandı.

Fenerbahçe'den Hull City'ye kiralanan ve geleceği henüz belirsizliğini koruyan 20 yaşındaki futbolcu Allahyar Sayyadmanesh, Türk sevgilisi ile nişanlandı.

Sade bir törenle nişanlandı

Duygu isimli bir Türk kızıyla nişanlanan Allahyar, ülkesinin basınında da gündeme oturdu.

Medyaya çok fazla yansımayan nişan törenine gelinin ve damadın ailesinin yanı sıra yakın dostların katıldığı öğrenildi.

Acun'un takımına kiralanmıştı

İranlı futbolcu, bu sezon Zorya ve Hull City formalarıyla toplam 36 maçta 10 gol 4 asist yaptı.

Ünlü medya patronu Acun Ilıcalı, Allahyar Sayyadmanesh için "Yeni Salah" benzetmesini kullanmıştı.