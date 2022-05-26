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    Allahyar Sayyadmanesh nişanlandı

    Allahyar Sayyadmanesh nişanlandı

    Hull City forması giyen Allahyar Sayyadmanesh, Türk sevgilisiyle sade bir törenle nişanlandı.
    • 26.05.2022 - 17:57
    • Güncelleme : 26.05.2022 - 17:59
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    Fenerbahçe'den Hull City'ye kiralanan ve geleceği henüz belirsizliğini koruyan 20 yaşındaki futbolcu Allahyar Sayyadmanesh, Türk sevgilisi ile nişanlandı.

    Sade bir törenle nişanlandı

    Duygu isimli bir Türk kızıyla nişanlanan Allahyar, ülkesinin basınında da gündeme oturdu.

    Medyaya çok fazla yansımayan nişan törenine gelinin ve damadın ailesinin yanı sıra yakın dostların katıldığı öğrenildi.

    Allahyar Sayyadmanesh nişanlandı #1

    Acun'un takımına kiralanmıştı

    İranlı futbolcu, bu sezon Zorya ve Hull City formalarıyla toplam 36 maçta 10 gol 4 asist yaptı.

    Ünlü medya patronu Acun Ilıcalı, Allahyar Sayyadmanesh için "Yeni Salah" benzetmesini kullanmıştı.

    Allahyar Sayyadmanesh nişanlandı #2


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