Allan Saint Maximin 4. golünü kaydetti

İHA
Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, evinde Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı.
Mücadeleye 11'de başlayan Allan Saint-Maximin, 64. dakikada sarı-lacivertlilerin 2. golüne imza attı.
Bu sezon 14'ü ilk 11, ligde 20 maçta görev yapan Fransız oyuncu 4. kez fileleri havalandırdı.
28 yaşındaki futbolcu ilk golün de hazırlayıcısı oldu.
81 DAKİKA OYNADI
Maximin, sarı-kırmızılılara karşı 81. dakikada yerini İsmail Yüksek'e bıraktı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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