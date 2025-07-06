Allan Saint Maximin'den doping iddiasıyla ilgili yeni açıklama

Fenerbahçe'yle sözleşmesi biten Allan Saint-Maximin, bir Youtube kanalına verdiği röportajda dikkat çeken ifadeler kullandı.

Saint-Maximin, sarı-lacivertlilerdeki döneminde kendisine neredeyse doping olarak kabul edilen bir tedavi yapılmaya çalışıldığını iddia etti.

Daha sonra sosyal medya hesabından açıklama yapan Maximin bu kez de sözlerinin başka yere çekildiğini öne sürdü.

DOPİNG İDDİASI: FENERBAHÇE DAVA AÇACAK

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada ise Maximin’in sözlerinin gerçeği yansıtmadığını vurgulayarak, “2024-25 sezonunda formamızı giymiş olan Allan Saint-Maximin’in sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaları hayretle takip ettik. Sporcunun yaşadığı bir sağlık problemi sonrası uygulanan tıbbi süreci çarpıtarak kamuoyuna sunması, kulübümüzün itibarını zedelemeyi hedefleyen bir girişimdir. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, kamuoyunun yanlış yönlendirilmesine ve kurumsal kimliğimize yönelik bu tür beyanlara karşı tüm hukuki haklarımızı kullanacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.” denildi.

TARAFTARA CEVAP VERDİ: KULÜBÜN ETRAFINDAKİ YÖNTEMLERDEN BAHSEDİYORUM

Yaşananların yankıları sürerken Saint Maximin, sosyal medya hesabı üzerinden bir taraftarın mesajını cevapladı.

Allan Saint Maximin, hastalığı döneminde kendisine uygulanmak istenen tedavinin aslında doping olduğunu iddia etmişti.

Fenerbahçe'nin etrafındaki yöntemleri kastettiğini belirten Allan Saint Maximin, "Bir taraftar olarak hislerini anlıyorum ve bu mesajın 'Fenerbahçe hile yaparak kazanıyor' şeklinde anlaşılmasını istemem, bu kesinlikle benim amacım değildi. Ben kulübün etrafındaki "yöntemlerden" bahsediyordum. Kulübe, taraftarlarına ve özellikle de benim neler yaşadığımı gören ve her zaman yanımda olan Acun'a derin bir saygım var" dedi

"SAĞLIK EKİBİ BANA O MEŞHUR ENJEKSİYONU YAPMAYA ÇALIŞTI"

Yaşanan süreç hakkında konuşan Allan Saint Maximin, "Soruna yanıt olarak, hasta olduğum dönemde, kulübün partner hastanesinden gelen ve kulüp doktorunun denetiminde olduğu söylenen bir sağlık ekibi bana o meşhur enjeksiyonu yapmaya çalıştı" diyerek sözlerine devam etti.

"İŞLEMİ DURDURAN BENDİM"

Uygulanmak istenen işlemi kulüp doktorunun değil kendisinin durdurduğunu belirten Allan Saint Maximin, "Söylenenlerin aksine, bu işlemi durduran kesinlikle kulüp doktoru değildi, bendim. O sağlık ekibinin davranışlarının ve yaklaşımının anormal olduğunu hemen hissettim. Bu yüzden, o an resmi olarak işlemi denetleyen kulüp doktoruna ulaşarak, bana uygulanmak istenen maddenin açıkça doğrulanmasını istedim. Tabii ki bunu yapamadı, çünkü korktuğum gibi o madde yasaklıydı" diyerek açıklamalarını tamamladı.