Allan Saint-Maximin, Fenerbahçe'de ilk kez gol sevinci yaşadı Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Allan Saint-Maximin, 2024-2025 sezonunda ilk golünü Kasımpaşa'ya karşı kaydetti.

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Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti.

Mücadeleye 11'de başlayan Fransız futbolcu Allan Saint-Maximin, maçın ilk golünü kaydetti.

Yaz transfer döneminde kiralık olarak kadroya dahil olan Saint-Maximin, sarı-lacivertli formayla ilk kez gol sevinci yaşadı.

MOURINHO'NUN VAZGEÇİLMEZİ

Teknik Direktör Jose Mourinho'nun değişmez oyuncularından olan 27 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de tüm maçlarda forma giyerken, tamamında 11'de sahaya çıktı.

63 DAKİKAYA 1 GOL SIĞDIRDI

Allan Saint-Maximin, Kasımpaşa maçının 22. dakikasında Dusan Tadic'ten aldığı pasla ceza yayı solundan yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi.

Saint-Maximin, 35. dakikada takımı adına bir de penaltı kazandırdı.

Fransız oyuncu, 63. dakikada yerini İrfan Can Kahveci'ye bıraktı.

"GALİP GELDİĞİMİZ İÇİN MUTLUYUM"

Fenerbahçe forması giyen Allan Saint-Maximin, Kasımpaşa karşılaşmasının ardından açıklamalar yaptı.

Fransız futbolcu, sözlerine şu şekilde başladı:

Bireysel performansımdan ziyade takım galibiyeti önemli. Takıma bu önemli maçta galip gelebilmesi için yardım ettiğim için mutluyum. İnsanlar derbiyi konuşuyordu ama bizim öncelikli kazanmamız gereken bu maçtı. Şimdi derbiye gerçekten odaklanabiliriz. Zor bir rakiple karşılaşacağız. Her şeyi yapacağız. İlk golü atmak benim için güzeldi daha da önemlisi galip geldiğimiz için mutluyum.

"EN ÖNEMLİSİ TAKIMA YARDIM ETMEK"

Fenerbahçe'de attığı ilk gol hatırlatılan Maximin, şunları dedi:

Benim için önemli olan şey oynamaya ve takıma yardım etmeye devam etmek. Tabii ki gol ve asist yaptığınızda önemli bir şey yapıyorsunuz, ben de bunu istiyorum. Takımımız daha iyi oynadığında, ben de daha fazla pozisyona giriyorum. Hocamız ne isterse yapmaya çalışıyorum. Benim için önemli olan şey, hocamızın benden istediğini yerine getirmek ve oynamaya devam etmek. Geldiğimden beri neredeyse tüm maçlarda oynadım. Bu şekilde takıma yardım etmek, oynamaya devam etmek istiyorum. Gol ve asist harika olur tabii ki ama en önemlisi takıma yardım etmek.

"ELİMDEN GELENİN EN İYİSİNİ ORTAYA KOYACAĞIM"

3 puanın önemine değinen Maximin, şu sözleri sarf etti:

Galibiyetten dolayı mutluyuz. Bana göre kolektif olarak iyi bir performans sergiledik. Derbi öncesi bu tip maçlar zordur. Dolayısıyla aldığımız galibiyet önemliydi. Aldığımız neticeden dolayı mutluyuz. Çok daha iyi bir futbol oynamak adına mücadelemizi sürdüreceğiz. Şampiyon olmak istiyorsak, her şeyi ortaya koymamız gerekiyor. Puan kaybetmememiz gerekiyor. İyi bir şekilde devam etmemiz gerekiyor. Bugün aldığımız 3 puan bana göre çok önemliydi takım adına. Çok iyi bir performans ortaya koyamadık ama galibiyet çok önemliydi. Takıma katkı sağladığım için çok mutluyum. Benim amacım, isteğim takıma katkı sağlamak. Bireysel istatistiklerden ziyade takımın aldığı sonuçlar daha önemli. Bu mücadeleyi sürdürmeliyiz. Elimden gelenin en iyisini ortaya koyacağım ki birlikte bir şeyler kazanabilelim.