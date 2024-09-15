Allan Saint-Maximin yerde kaldı, Fenerbahçe penaltı kazandı
Haber Merkezi

Süper Lig'in 5. hafta karşılaşmasında Kasımpaşa ile kozlarını paylaştı.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısında konuk takım Fenerbahçe kazandı.

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PENALTI NASIL OLDU?

Dakikalar 35'i gösterdiğinde Fenerbahçe'de Allan Saint-Maximin, ceza sahası sol çaprazda rakibini çok iyi geçerek sıfıra indi ve topu içeriye çevirdi.

Savunmaya yardıma gelen Haris Hajradinovic, topu uzaklaştırdı.

Bu sırada ise Saint-Maximin ceza sahasında yerde kaldı ve pozisyon VAR tarafından incelendi ve hakem Halil Umut Meler'e izleme tavsiyesi verildi.

VAR monitöründen pozisyonu izleyen Meler, penaltı noktasını gösterdi.

Kasımpaşa'da Opoku, penaltıya sebebiyet verdiği için sarı kart gördü.

Penaltıda topun başına gelen Dusan Tadic, kalenin tam ortasına sert vurarak topu ağlara gönderdi.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)

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Emre Çalışkan
Editör