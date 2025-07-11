Allan Saint-Maximin'den bir açıklama daha: Gerçek ortaya çıkacak

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Allan Saint-Maximin, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

Fransız futbolcu, sosyal medya hesabından, "Asla bir yalancıyla tartışma. Kendi yalanlarına inandıkları için kazanamazsın. Gerçek ortaya çıkacak." diye bir paylaşım yaptı.

Maximin, bu paylaşımına sarı-lacivert kalp ile birlikte kum saati emojisi de ekledi.

DOPİNG İDDİASININ ARDINDAN MANİDAR PAYLAŞIM

28 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'de oynadığı dönemle ilgili doping iddiasını ortaya atmıştı.

Maximin, o dönem şu sözleri kullanmıştı:

"Orada bana doping yaptırmaya çalıştılar, size bunun ne kadar ciddi olduğunu anlatmak için söylüyorum. Ve bunlar, insanların bilmediği şeyler, benim konuşmadığım ya da sizin konuşmadığınız şeyler, çünkü size de tehditler savruluyor. Size açıkça söylüyorlar, konuşursanız size şunu yapacağız, bunu yapacağız. Ve kaçınılmaz olarak bir noktaya geliyorsun, bazı şeyleri yaşıyorsun, bazı şeylerle karşı karşıya kalıyorsun ve diyorsun ki, bu futbolun ötesinde bir şey."

"KENDİNİ BİR ŞEYLER ENJEKTE ETMEYE ÇALIŞAN İNSANLARIN ARASINDA BULURSUN"

"Sonunda, bazı görüşmeler yaptık, ilgili kişilerin de talimatlar aldığını öğrendik, sonra aslında artık bilmiyorsun, ne olduğunu bilmiyorsun. Her şey bulanıklaşıyor. Aslında bulanıklaşır, ama sen "Gerçekten kasten mi yaptı? Bu normal mi?" dersin. Kendini bir şeyler enjekte etmeye çalışanların arasında bulursun. Kendini çılgın şeylerin içinde bulursun, ben orada çılgın şeyler yaşadım. Ve bunlar elbette insanların bilmediği şeyler, bunlar beni elbette çok etkiledi ve dediğim gibi, tüm bu spor dışı şeyler, dışarıda olan tüm bu şeyler, ailemi de etkiledi, açıkçası bunlar sağlıksız şeyler, böyle iyi koşullarda oynayamazsın."

FENERBAHÇE MAHKEMEYE TAŞIDI

Maximin, bu açıklamalarının ardından daha sonra sosyal medya hesabından, "Twitter'da her türlü yorum yapıldığını görüyorum, bu yüzden söylediklerimi netleştirmek istiyorum. Kulüp çevresinde her şeye hazır olan insanlardan bahsediyordum. Hasta olduğumda bana neredeyse doping olarak kabul edilen bir tedaviye yöneltildi. Bu doktor ekibinin bunu hangi amaçla yaptığını bilmiyorum." açıklaması yapmıştı.

Fenerbahçe, Maximin'in bu açıklamasının ardından resmi siteden şu açıklamayı yapmıştı: