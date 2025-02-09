Allan Saint-Maximin'den Fenerbahçe taraftarına mesaj

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Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray'ın gerisinde 2. sırada yer alan Fenerbahçe'nin sezon başında Suudi Arabistan takımı Al Ahli'den kiraladığı Allan Saint-Maximin, çarpıcı bir harekete imza attı.

İtalya Serie A ekibi Napoli'ye kiralık olarak transferi iptal olan Maximin, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

"AKLIMDA TEK BİR HEDEF VAR"

Başarılı futbolcu, yaptığı paylaşımda "Neden birilerinin seni incitmeye devam ettiğini sorma. Neden onlara izin verdiğini sor. Artık bitti, aklımda tek bir hedef var." ifadelerini kullanırken cümlenin sonuna sarı-lacivert kalpler koydu.

"SİZİN İÇİN SAVAŞACAĞIM"

27 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz gün yaptığı paylaşımda ise "Şaka yapmak için geri dönmedim. Mesajlarınız için hepinize teşekkür ederim, her şeyi görüyorum. Bana güvenin, sizin için savaşacağım." ifadelerini kullanmıştı.

PİYASA DEĞERİ 17 MİLYON EURO

17 milyon euro piyasa değeri bulunan yetenekli futbolcu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 24 maça çıktı.

Fransız oyuncu, bu karşılaşmalarda 3 gol ve 4 asistle mücadele etti.