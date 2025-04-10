Allan Saint-Maximin'den 'Mourinho' itirafı: Yaptıklarını yapamayacak birçok hoca var

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Fenerbahçe'nin sezon başında 8 milyon euro kiralık bedeli ödeyerek Ah Ahli'den kadrosuna kattığı Allan Saint-Maximin, FBTV'ye özel açıklamalarda bulundu.

Maximin, şampiyonluk için sonuna kadar mücadele etmeleri gerektiğini söyledi.

28 yaşındaki oyuncu, Trabzonspor'a karşı elde ettikleri galibiyetle puan farkını 3'e düşürerek şampiyonluk yarışında Galatasaray üzerindeki baskıyı artırdıklarını savundu.

Maximin daha sonra Jose Mourinho ile arasında yaşananlarla ilgili konuştu.

Mourinho'ya çok büyük bir sevgi ve saygı duyduğunu söyleyen Maximin, futbolun içinde tartışma yaşanabileceğini belirtti.

"MOURİNHO'NUN YAPTIKLARINI YAPMAYACAK BİRÇOK HOCA VAR"

Maximin şunları söyledi:

"Birbirimize ne hissediyorsak dürüst bir şekilde açıklıyoruz. Bunu da birbirimize karşı saygı içerisinde yapıyoruz. Onu çok seviyorum. Özellikle Fenerbahçe Akademisi'nde ve benim akademim de bulunan genç arkadaşlarıma yaptıklarını unutamam. Bu yaptığı şey birçok şeyden daha önemli benim için. Futbol dünyasında bunu yapmayacak birçok hoca var. Buradan isim vermem doğru olmaz ama Jose Mourinho'nun yaptıklarını yapmayacak birçok hoca var. Yaptıkları benim için çok önemli ve değerli.

"HOCAMA ÇOK BÜYÜK BİR SEVGİ VE SAYGI DUYUYORUM"

Futbolun içinde tartışma yaşayabilirsiniz, ayrı düştüğünüz konular olabilir bunlar çok normal. Sonuç itibarıyla şunları söyleyebilirim ben hocama çok büyük bir sevgi ve saygı duyuyorum. Aynı şekilde geçmişte başardığı birçok şeye de çok büyük saygı duyuyorum. Umarım isteğimizi, arzularımızı birlikte gerçekleştirebiliriz ve sezonu en harika bir şekilde tamamlayabiliriz. Bizim için en önemlisi bu olacaktır."

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe'nin sezon başından Al-Ahli'den kiralık olarak renklerine bağladığı Allan Saint-Maximin, Jose Mourinho ile ters düşmüştü.

Kadroya alınmamasına tepki gösteren Fransız futbolcu sosyal medya hesabından Jose Mourinho'ya göndermede bulunmuş, tecrübeli teknik direktörün fitlik eleştirisiyle ilgili olarak kendi antrenman verilerini ve mevcut kilosunu paylaşmıştı.

Mourinho Rangers ile oynanan Avrupa Ligi karşılaşmasında kanat oyuncusunu oynatmayınca Saint-Maximin Instagram'da, “Bir yalan asansöre bindiğinde, gerçek merdivenleri kullanır. Daha uzun sürer ama sonunda varır.” paylaşımında bulunmuştu.

Portekizli teknik adam da yanıt olarak, “Saint-Maximin'in şiir konusunda yetenekli olduğunu bilmiyordum. Ben de bu konuda fena değilim. Bir futbolcu iyi çalıştığında, çok çalıştığında ve her gün antrenman yaptığında, formda olabilir ve merdivenleri tırmanabilir. Asansör kullanmasına gerek yoktur. Buna karşılık, bir oyuncu iyi antrenman yapmıyorsa, geç geliyorsa, fazla kiloluysa ve maça hazır değilse, o zaman asansörü kullanması gerekir - çünkü kısa süre içinde merdivenlerde yorulacaktır." ifadelerini kullanmıştı.