Allan Saint-Maximin’den taraftarlara jest

Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Allan Saint-Maximin, Maraton Fenerium Mağazası'nı ziyaret etti ve burada taraftarlara jestte bulundu.

Sarı-lacivertli futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği hücum oyuncusu, bol bol imza dağıtıp, fotoğraf çektirdi.

Taraftarlara bir de jest yapan Maximin, o an alışveriş yapanların aldığı ürünlerin ücretini ödedi.

"ONLARI ÇOK SEVİYORUM"

Yaptığı bu özel jestle ilgili konuşan Allan Saint-Maximin, şunları dedi:

Taraftarlar bana çok katkı sağlıyor. Onları çok seviyorum. Burada bu kadar insanı görmek beni çok mutlu ediyor. Herkesin benim kadar şanslı olmadığını biliyorum. Ben her zaman biraz geri vermek ve sevgimi göstermek isterim. Çocuklar ve onların kalpleri için iyi bir şey yapmak istedim. Hepimiz bugünün keyfini çıkaralım.