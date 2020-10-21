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    Alman basını: Leipzig zayıf Başakşehir'e karşı kazandı

    Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarına Leipzig mağlubiyetiyle başlayan Başakşehir, Alman basınında da geniş yer buldu.
    • Haber Merkezi
    • 21.10.2020 - 13:32
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    Alman basını: Leipzig zayıf Başakşehir'e karşı kazandı

    Ülkemizi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Başakşehir, H Grubu ilk maçında Alman temsilcisi RB Leipzig'e konuk oldu.

    RB Arena'daki karşılaşmayı, ev sahibi RB Leipzig 2-0 kazandı. RB Leipzig'e galibiyeti getiren golleri 16 ve 20. dakikada Angelino kaydetti.

    Alman basını: Leipzig zayıf Başakşehir e karşı kazandı #1

    "ZAYIF BAŞAKŞEHİR'E KARŞI 2-0 KAZANDI"

    Almanya'da yayın yapan Kicker ve Bild de RB Leipzig-Başakşehir maçına geniş yer ayırdı.

    Bild, 2 gol atan Angelino'dan gördüğü manşetinde 'Bu kel kafanın kuaföre ihtiyacı yok' yazdı. 'José Angelino (23), Leipzig'i tam olarak 999 seyirci önünde zafere götürdü. Dört dakikada 2 gol. İspanyol oyuncu, şehre kuaför sokmaya bile gerek kalmadan dikkatleri üzerine çekiyor'

    Kicker ise haberi, 'RB Leipzig, yeni Şampiyonlar Ligi sezonuna özel bir başlangıç yaptı. Leipzig, kendi sahasında zayıf olan Başakşehir'e karşı 2-0 kazandı' diyerek gördü.

    Bu sonuçla RB Leipzig gruba 3 puanla başlarken temsilcimiz Başakşehir, Devler Ligi'ndeki ilk maçında puanla tanışamadı.

    Alman basını: Leipzig zayıf Başakşehir e karşı kazandı #2

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