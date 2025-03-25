Alman basını yazdı: Yusuf Akçiçek'in talipleri artıyor

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Fenerbahçe altyapısından yetişen ve teknik direktör Jose Mourinho'nun gözde oyuncularından biri haline gelen Yusuf Akçiçek son dönemdeki performansıyla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı.

Hal böyle olunca genç Yusuf'un talipleri artmaya başladı.

Alman basınından Sport Bild'in haberine göre; Yusuf'u gündemine alan takımlardan birisi de Bayern Münih.

GÖZLEMCİ GÖNDERDİLER

Bundesliga devinin, 19 yaşındaki oyuncuyu yakından takip etmeleri için gözlemcilerini Türkiye'ye gönderdiği ifade edildi.

Haberde her ne kadar Bayern'in Yusuf Akçiçek'e göz dikse de genç stoper için gelecek yaz bir transfer planının bulunmadığı kaydedildi.

Öte yandan Fenerbahçe'nin de futbolcusunu kaybetmek istemediği ve Yusuf'un 2028 yılında bitecek sözleşmesinin en kısa zamanda 2030'a kadar uzatılacağı belirtildi.

5 KULÜP DAHA İZLİYOR

Yine haber detayında, futbolcunun yakın zaman için olası bir transferi ise "Akçiçek için mega bir teklif gelirse yönetim her an konuşmaya hazır" ifadeleriyle değerlendirildi.

Sarı lacivertli futbolcuya ilgi duyan tek kulübün Bayern Münih olmadığı, Manchester United, Napoli, Atletico Madrid ve Leipzig'in de Yusuf Akçiçek'e göz koyduğu kaydedildi.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 16 maça çıkan genç stoper, 2 kez fileleri havalandırırken, 1 de asist yaptı.