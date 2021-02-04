Almanlar Ali Akman'ı konuşuyor

Alman basını, sözleşme uzatmadığı ve Eintracht Frankfurt'un teklifini kabul ettiği için kadro dışı bırakılan Ali Akman'ı manşetlerine taşıdı.

Ali Akman'ın, Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile 4 yıllık sözleşme imzalaması hem Alman basınını hem de oyuncunun amcası Ayhan Akman'ı şaşırttı.

"VATAN HAİNİ İLAN EDİYORLAR"

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Ayhan Akman, “Ali ne yaptı da kadro dışı bırakılıyor. Bu çocuk Bursaspor‘a hizmet etti ve sezon sonu serbest. O zaman şunu da söyleyeyim. Asgari maaşa futbol oynuyor. Bırakın da hayalinin peşinden koşsun çocuk. Ali Akman para kazandırmak isterdi takımına. Sezon başı teklif geldi, kabul edilmedi. Goller attı, Bursaspor‘a hizmet etti. Ne yaptı da kadro dışı? Sezon sonu serbest. Bu çocuğun da hayalleri var. Sezon başında Ali’ye teklifler vardı. Bursaspor başkanı kabul etmedi. Bir futbolcu altı ay kala transfer görüşmesi yapabilir. Beni ve Ali’yi vatan haini ilan ediyorlar. Şunu da söyleyeyim Ali asgari maaşa oynuyor." dedi.

Alman basınında yer alan manşetler ise şu şekilde:

KICKER: HOŞ OLMAYAN SONUÇLAR DOĞURDU

Kicker, ‘Eintracht Frankfurt’a transferi Ali Akman için hoş olmayan sonuçlar doğurdu’ ifadeleriyle verdiği haberinde, Bursaspor’un transferin etik olmadığı gerekçesini sunduğu belirtildi.

SPORT1: SIKINTIYA NEDEN OLDU

Sport1 internet sitesinde, ‘Ali Akman’ın Frankfurt’a bonservissiz transferi Bursaspor’da sıkıntıya neden oldu. Transfer açıklandıktan sonra oyuncu kadro dışında bırakıldı’ denildi.

HESSENSCHAU: SORUN, BONSERVİS KAZANDIRMAMASI

Hessenschau’da ‘Ali Akman transferi neden ortalığı karıştırdı?’ denilerek bu soruya yanıt arandı. Kulübün ‘etik dışı transfer’ vurgusuna değinildi, perde arkasında futbolcunun takımına bonservis kazandırmadan gitmesinin bulunduğu aktarıldı.

T ONLINE: BURSASPOR'UN HOŞUNA GİTMEDİ

Frankfurter Rundschau gazetesinde haber ‘Eintracht Frankfurt’a transferi yüzünden Türk kulübü Ali Akman’ı kadro dışı bıraktı’ başlığıyla verildi.

T Online’da ‘Transfer Türk kulübünün hoşuna gitmedi, Eintracht’ın yeni transferi kadro dışı bırakıldı’ başlığına yer verildi. Futbolcunun ülkesinin en yetenekli genç isimlerinden olduğu hatırlatıldı.

BILD: FRANKFURT GELİŞMELERİ UZAKTAN İZLİYOR

Bild’deki haberde ise ‘Türk yetenek Eintracht’a daha erken mi gelecek?’ sorusu başlığa çıkıldı, ‘Kulüp bu transferden bonservis kazanamadığı için kızgın. Alman kulübü ise gelişmeleri uzaktan izliyor şu an için yorum yapmak istemiyor’ değerlendirmesi yapıldı.