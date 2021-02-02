Almanlar, Türkiye Kupası maçlarını yayınlayacak

Almanya'nın önde gelen medya kuruluşlarından Bild, Türkiye Kupası maçlarının internet yayın haklarını satın aldı.

Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından Almanların, Türk futboluna olan ilgisi arttı.

Almanya'nın önde gelen medya kuruluşlarından Bild, Türkiye Kupası maçlarını yayınlama kararı aldı.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY'IN MAÇLARINI YAYINLAYACAKLAR

Ajansspor'un haberine göre; Bild, gelecek hafta kupada oynanacak olan Fenerbahçe-Başakşehir ve Galatasaray-Alanyaspor çeyrek karşılaşmalarını, internet üzerinden canlı olarak yayınlayacak.

Bild'in bu kararında Türk gurbetçiler kadar, Mesut Özil'in Türkiye'de futbol hayatına devam edecek olmasının da etkili olduğu belirtiliyor.