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    Almanlar, Türkiye Kupası maçlarını yayınlayacak

    Almanlar, Türkiye Kupası maçlarını yayınlayacak

    Almanya'nın önde gelen medya kuruluşlarından Bild, Türkiye Kupası maçlarının internet yayın haklarını satın aldı.
    • Haber Merkezi
    • 02.02.2021 - 13:06
    • Güncelleme : 02.02.2021 - 13:16
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    Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından Almanların, Türk futboluna olan ilgisi arttı.

    Almanya'nın önde gelen medya kuruluşlarından Bild, Türkiye Kupası maçlarını yayınlama kararı aldı.

    Almanlar, Türkiye Kupası maçlarını yayınlayacak #1

    FENERBAHÇE VE GALATASARAY'IN MAÇLARINI YAYINLAYACAKLAR

    Ajansspor'un haberine göre; Bild, gelecek hafta kupada oynanacak olan Fenerbahçe-Başakşehir ve Galatasaray-Alanyaspor çeyrek karşılaşmalarını, internet üzerinden canlı olarak yayınlayacak.

    Bild'in bu kararında Türk gurbetçiler kadar, Mesut Özil'in Türkiye'de futbol hayatına devam edecek olmasının da etkili olduğu belirtiliyor.

    Almanlar, Türkiye Kupası maçlarını yayınlayacak #2

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