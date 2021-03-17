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    Almanlardan Ali Akman'a övgü: İyi ki almışız

    Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'un kadrosuna kattığı Ali Akman, yeni takımıyla ilk antrenmanına çıkarken övgü dolu sözler aldı.
    • Haber Merkezi
    • 17.03.2021 - 13:02
    • Güncelleme : 17.03.2021 - 13:07
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    Almanlardan Ali Akman'a övgü: İyi ki almışız

    Bursaspor ile sözleşmesini feshettikten sonra Eintracht Frankfurt'a giden Ali Akman, kısa bir süre içinde Almanya'da adından söz ettirdi.

    18 yaşındaki forvet, Eintracht Frankfurt ile ilk antrenmanına çıkarken Alman ekibi de sosyal medya hesaplarından Ali Akman paylaşımlarında bulundu.

    Almanlardan Ali Akman a övgü: İyi ki almışız #1

    ''TÜRKİYE'NİN EN İYİ GENÇ FUTBOLCULARINDAN...''

    Alman basını, Ali Akman için ''Türkiye'deki en iyi genç futbolculardan birisi'' yorumunda bulunurken Eintracht Frankfurt taraftarları, Ali Akman için övgü dolu sözler kullandı.

    LUKA JOVIC'E BENZETİLDİ

    Eintracht Frankfurt taraftarları Ali Akman'ı takımın bir diğer forveti Luka Jovic'e benzetirken ''Fizik yapısı Jovic'e çok benziyor. Çok çevik ve sezgileri iyi.'' ve ''Tam bir futbolcu havası var, iyi ki almışız'' yorumları yapıldı.

    Almanlardan Ali Akman a övgü: İyi ki almışız #2

    ALMAN EKİBİNDEN TÜRKÇE CEVAP

    Öte yandan Twitter'da bir kullanıcı, Almanca bir şekilde Eintracht Frankfurt hesabına 'Türkçe öğrenmenin vakti geldi' derken Alman ekibi bu tweete Türkçe bir şekilde 'Evet' yanıtını verdi.

    Genç golcünün daha ilk idmandan teknik heyeti memnun ettiği de gelen haberler arasında.

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