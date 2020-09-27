Almanya Futbol Federasyonu: Mesut Özil konusunda hata yaptık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğraf çektirdiği için Almanya'da ırkçı saldırıya uğrayan Mesut Özil'e, o dönem sahip çıkmayan Almanya Futbol Federasyonu yıllar sonra özür diledi.

Almanya Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Dr. Friedrich Curtius, Mesut Özil konusunda hata yaptıklarını ve çok üzgün olduklarını söyledi.

Hürriyet'e konuşan Curtius, ırkçı saldırıya uğradığında yıldız futbolcuya sahip çıkamadıklarını belirtti.

"MESUT ÖZİL'E SAHİP ÇIKAMADIK"

O dönem Mesut’u yalnız bıraktıklarını aktaran Curtius, “Benim için şu kesin: Alman Futbol Federasyonu olarak Mesut Özil’de hata yaptık. Biz oyuncumuzdan yana açık tavır almakta geç kaldık. Anlaşmazlık kamuoyunun bir bölümünde nefret ve ırkçılığa dönüştüğünde, Mesut Özil’e sahip çıkamadık.” ifadelerini kullandı.

"ÇOK ÜZGÜNÜZ, BUNDAN DERS ÇIKARDIK"

Curtius, "O dönem Mesut’a ‘Senin arkandayız’ diyemedik. Bu bir hataydı. Bugünkü bakış açısıyla bundan dolayı çok üzgünüz. Gerçi daha sonra bu yönde açık görüş belirttik ama maalesef geç kaldık. Tartışma o kadar ileri bir safhaya varmıştı ki, biz ileri geçemedik. Bu olayda çok haklı olarak eleştirildik ve bundan ders çıkardık.” diye konuştu.

Curtius “Mesut Özil’le bağlantınız var mı, yoksa bağlantı kurup barışmayı düşünüyor musunuz” sorusuna “Eğer bu aradan sonra birbirimize tekrar yakınlaşabilirsek, anlaşmazlıkları ortadan kaldırabilirsek, buna çok sevinirim. Bu çok güçlü bir sinyal olur.” dedi.

"DÜŞ KIRIKLIĞINA UĞRAMIŞTI"

Söz konusu olaydan sonra Mesut Özil’le şahsen de görüştüğünü anlatan Federasyon Genel Sekreteri Dr. Curtius, “Maalesef federasyon olarak ona doğru dürüst ulaşamadık. O Türkiye kökenli, Gelsenkirchenli bir Alman milliydi. Bana şahsi görüşlerini anlattı. Bu da onun durumunu daha iyi anlamama katkı sağladı. Çok düş kırıklığına uğramıştı. Federasyonun tavrı dışında uzun süre birlikte çalıştığı bazılarının ona sırt çevirmesine hiç anlam veremiyordu. Onda büyük bir güvensizlik hissettim.” diye konuştu.