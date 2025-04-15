Almanya'da kalecinin şaşırtan anları: Kaleci, oyuncu gibi şut çekip orta açtı

Haber Merkezi
Almanya Bundesliga 2'nin 29. haftasında, futbol sahalarında ender görülecek türde olaylar yaşandı.
Paderbord'un sahasında Fortuna Düsseldorf'a 2-1 mağlup olduğu maça, kaleci damga vurdu.
KALECİ SAVUNMA OYUNCUSU GİBİ OYNADI
Takımı 2-1 geriye düşen ev sahibi ekipte Manuel Riemann, görev yerini sık sık terk ederek ileri hatta kadar geldi.
Riemann, uzaklardan kaleyi denerken aynı zamanda bek olup, korner direğinin yakınlarından orta açtı.
UZAKTAN KALEYİ DENEDİ, ORTA AÇTI...
Mücadelede, tecrübeli kalecinin orta sahada rakibe baskı yapıp, topu kaptığı anlar da görüldü.
Bu pozisyonlar sosyal medyada gündem oldu.
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