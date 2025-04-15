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Almanya'da kalecinin şaşırtan anları: Kaleci, oyuncu gibi şut çekip orta açtı

Almanya'da kalecinin şaşırtan anları: Kaleci, oyuncu gibi şut çekip orta açtı 10 kişi kalan Paderborn'un kalecisi Manuel Riemann, Düsseldorf'a karşı kaleci oyunculuk yaptı ve son 15 dakikada sahada ayak basmadık yer bırakmadı. İzleyenleri şaşkına çeviren karşılaşma sosyal medyada gündem oldu.