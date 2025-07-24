Almanya’da Türklerle gelen tarihi şampiyonluk

Almanya’da amatör bölgesel ligde mücadele eden SV Südwest isimli kulüp, başarısıyla dikkat çekiyor.

Geçen yıl yönetimine Almanya’da yaşayan Türklerin seçildiği SV Südwest, bu sezon şampiyonluk sevinci yaşadı.

Öyle ki SV Südwest, bu yıl 32 maçta aldığı 28 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet ve topladığı 86 puan ile rekor bir şampiyonluk elde etti.

100 yılı aşkın bir süre önce kurulan takım, isminde doğduğu şehri ve kuruluş yılını da taşıyor: SV Südwest 1882 Ludwigshafen...

ALMANYA'NIN KÖKLÜ KULÜPLERİNDEN

Şehrin spor kültürünü geliştirmek amacıyla kurulan kulüp, zamanla futbol sahalarında güçlü bir karşılık buldu.

Mavi-Beyaz renkleriyle kitlelere hitap ederken; kısa sürede şehrin etrafında kenetlendiği önemli bir ortak payda haline geldi.

Özellikle bölgesel liglerde etkili çıkışlar yapan SV Südwest bir dönem Almanya 2. Ligi’ne kadar çıkarken, nesilden nesle geçen ve Südwestler olarak bilinen taraftar gurubuna sahip.

Ludwigshafen’li olan Almanya’nın eski şansölyelerinden Helmut Kohl’ün de bir dönem üyeleri arasında olduğu SV Südwest; Türk, Alman, Yunan, Arnavut, Hırvat, İtalyan, Cezayirli, Makedon gibi birçok ulustan hem üye hem futbolcuya sahip.

İFLASTAN ŞAMPİYONLUĞA

Geçirdiği başarılı yıllardan sonra yönetim sıkıntıları ve hatalı yönlendirmelerle başarısız sezonlar geçiren ve yakın zaman önce iflasın eşiğine gelen kulüp için dönüm noktası geçen yıl yaşandı.

2024-2025 sezonuna şehirde 1960’lı yıllardan beri emek ve alın teri ile varlık gösteren Türklerin yönetime seçilmesiyle başlayan SV Südwest, ortaya konulan profesyonel yönetim ve sergilenen etkili iletişim ile hem ciddi fark oluşturmaya başladı hem de iflastan kurtuldu.

Üye sayısı yaklaşık 15 kat artarken; tüm genç yaş gruplarında da takımlar oluşturmayı başardı.

Bünyesinde Alman ve Türk oyuncular başta olmak üzere birçok milletten oyuncu barındıran kulüp yakaladığı uyum ve sistem ile şampiyonluk yaşadığı bu sezon 120 gol atarken kalesinde sadece 20 gol gördü.

"AZMİN, İNANCIN VE BİRLİĞİN ZAFERİNİ KUTLUYORUZ"

Kulüp ve oyuncularla çok yakından ilgilenen ve Almanya’ya işçi olarak gelmiş bir neslin evladı olan Kulüp Sözcüsü Osman Gökalp de Ludwigshafen’de doğmuş büyümüş bir isim.

Takımın her ihtiyacında yanlarında olduklarını söyleyen Gökalp, yakalanan başarının sürpriz olmadığını belirterek:

‘‘Azmin, inancın ve birliğin zaferini kutluyoruz. Gururla söyleyebiliriz ki, SV Südwest küllerinden yeniden doğdu! Bu muhteşem geri dönüşün en büyük mimarları ise, Almanya'ya işçi olarak gelen Türk ailelerinin bu topraklarda büyüyen kıymetli evlatları oldu. Yönetimi devraldığımızda biliyorduk ki, sadece bir futbol kulübünü değil, aynı zamanda bir topluluğun umutlarını da omuzladık.’’

Gökalp ayrıca; ‘‘Bu sezon yaşadığımız şampiyonluk, sadece sahadaki oyuncularımızın ve teknik ekibimizin değil, aynı zamanda yönetim kurulumuzun, her bir çalışanımızın ve en önemlisi de bu kulübe gönül veren eşsiz taraftarımızın ortak zaferidir. Önümüzdeki dönemde de aynı inanç ve kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Bu başarının bir tesadüf olmadığını göstermek için daha çok çalışacak, daha büyük hedefler koyacağız. SV Südwest olarak, bize bu yolculukta destek olan herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.’’ ifadelerini kullandı.

TÜRK FUTBOLUNA ÖRNEK OLABİLİR

SV Südwest’te kurdukları sistemin Türk futbolu için de bir örnek oluşturabileceğine de dikkat çeken Sözcü Osman Gökalp, takımda iletişim kanallarını da her zaman açık tuttuklarına işaret ederken;

‘‘Daha da kıymetlisi Türk, Alman ve diğer milletlerden birçok insanın huzurla yaşadığı şehrimizde bu çok kültürlülük bir dayanışma doğurdu. İşte takımın arkasındaki en büyük tetikleyici unsur da bu beraberlikti. Kulübe 30 yıl boyunca başkanlık yapan Alman dostumuz da 50 yıldır kulübe üye olan Türk komşularımız da bizimle birlikte kenetlendi mesela. Bu çok kıymetli bir şey.’’ dedi.

TRANSFER SEZONUNDA TAKIMLARIN RADARINA GİRDİ

Önümüzdeki sezon Bölgesel Amatör Liginde bir üst klasmanda mücadele edecek SV Südwest’in genç takımı da bu sezon şampiyonluğa koşmuştu.

Ayrıca kulüp birçok yetenekli genç oyuncuya ev sahipliği yapması ile transfer döneminde de büyük kulüplerce yakından takip ediliyor.

Bu sezon bulundukları ligin gol kralı olan Arnavut kökenli Rinor Berisha takımın da en golcü ismi olurken; Cezayir Milli Takımı’nda forma giyen Malek Asselah da kulübün oyuncuları arasında.