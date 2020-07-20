Dolar
6.8583
0.0306%
Euro
7.8525
0.1734%
Altın
1814.73
0.2458%
Borsa
119464.87
0.5714%
G. Altın
399.949
0.2084%
Bitcoin
62891.07
-0.654%
27ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 27 C

    Almanya'da yılın hakemi Deniz Aytekin seçildi

    Alman spor dergisi Kicker'in yaptığı ankette, geride kalan sezonun en iyi hakemi Deniz Aytekin olarak belirlendi.
    • Haber Merkezi
    • 20.07.2020 - 14:45
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Almanya'da yılın hakemi Deniz Aytekin seçildi

    Bundesliga'da hakemlik yapan Deniz Aytekin, 2019-2020 sezonunun en iyi hakemi seçildi.

    Alman spor dergisi Kicker'in okuyucuları arasında düzenlediği "Yılın hakemi" anketinde, yüzde 43,3 oranında oy alan Aytekin, sezonun en iyi hakemi olarak belirlendi.

    Deniz Aytekin'in, ankette ikinci sırada yer alan hakem Manuel Graefe'den yüzde 13 daha fazla oy aldığı ifade edildi.

    2019'DA FEDERASYON DA 'YILIN HAKEMİ' DEMİŞTİ

    FIFA kokartı bulunan Aytekin, 2019 yılında Alman Futbol Federasyonu (DFB) tarafından "Yılın hakemi" seçilmişti.

    Almanya'da yılın hakemi Deniz Aytekin seçildi #1

    Görüş Bildir