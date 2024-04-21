Alpaslan Öztürk: Anam, babam, çocuğum var! Yapmayın! Galatasaray'ın eski futbolcularından Alpaslan Öztürk, Pendikspor formasıyla sarı-kırmızılı takıma karşı oynadığı ve gol attığı maçın ardından kendisine yönelik tepkilere cevap verdi.

ensonhaber.com

Süper Lig’in 33. haftasında lider Galatasaray, Pendikspor'u 4-1'lik skorla yendi.

Sarı-kırmızılıların gollerini; 35. dakikada Mauro Icardi, 40. dakikada Abdülkerim Bardakcı, 77. dakikada Dries Mertens ve 90+5'te Kerem Aktürkoğlu attı.

Konuk takımda Alpaslan Öztürk, 85. dakikada ağları havalandırdı.

Müsabakanın ardından Galatasaray'ın eski oyuncularından Alpaslan Öztürk, Pendikspor formasıyla sarı-kırmızılı takıma karşı oynadığı ve gol atmasıyla ilgili konuştu ve kendisine yönelik tepkilere yanıt verdi.

"Galatasaray bu lige ambargo koymuş bir takım"

Maçı değerlendiren Alpaslan Öztürk, şunları dedi:

Çok güzel futbol akşamı oldu. Atmosfer iyiydi, iki takım iyi oynadı. Galatasaray, bu ligin kırılmamış rekorunu bırakmamış, bu lige ambargo koymuş bir takım. Zor bir maç olacaktı, elimizden gelen mücadeleyi verdik. İyi mücadele ettik. İki takım arasında kalite farkı var. Bir tarafta 90 puana ulaşan Galatasaray, diğer tarafta lige tutunmaya çalışan Pendikspor var. Söylenecek bir şey yok. Umarım izleyenler keyif almıştır.

"Biz de ekmeğimizin peşindeyiz"

Kendisine yönelik tepkilere cevap veren Alpaslan Öztürk, şu ifadeleri kullandı: