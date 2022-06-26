Alpaslan Öztürk, Eyüpspor'a mı gidiyor?

Alpaslan Öztürk, Eyüpspor'a mı gidiyor?

Göztepe'den Galatasaray'a gelen Alpaslan Öztürk için, "Alpaslan Öztürk, Eyüpspor'a mı gidiyor?" sorusu gündeme getirildi.

Göztepe'den Galatasaray'a transfer olan Alpaslan Öztürk, istediği gibi başarılı bir sezon geçiremedi.

Fatih Terim gittikten sonra kadrodan çıkarılan ve bazı problemler yaşayan Alpaslan Öztürk'ün geleceği Okan Buruk'un takımın başına getirilmesinden sonra merak konusu oldu.

Eşi Ebru Şancı'nın sosyal medyada aktif olması nedeniyle herkesin tanıdığı biri haline gelen Öztürk, yeni sezonda farklı bir yol izleyebilir.

Öztürk'ün yeni sezonda Eyüpspor'a kiralanacağı kulislerde dolaşmaya başladı..

Öztürk'ü seven Galatasaraylılar ise "Alpaslan Öztürk, Eyüpspor'a mı gidiyor?" sorusunu araştırmaya başladı.

Peki, Alpaslan Öztürk, Eyüpspor'a mı gidiyor? İşte yanıtı...

Alpaslan Öztürk, Eyüpspor'a mı gidiyor?

NTV SPOR'un haberine göre; Galatasaray ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Alpaslan Öztürk, Eyüpspor’a transfer olmaya hazırlanıyor.

Spor Toto 1. Lig ekibi, 28 yaşındaki stoperi 1 yıllığına kiralama konusunda Galatasaray ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.

Transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.

Galatasaray’a geçen sezon bedelsiz olarak katılan Alpaslan Öztürk, 16 maçta forma giydi, 1 de gol kaydetti.