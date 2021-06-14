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    Alpaslan Öztürk, Galatasaray Müzesi'ni ziyaret etti

    Alpaslan Öztürk, Galatasaray Müzesi'ni ziyaret etti

    Galatasaray ile sözleşme imzaladıktan sonra Galatasaray Müzesi'ni ziyaret eden Alpaslan Öztürk, dikkat çeken bir paylaşımla sosyal medyada gündem oldu.
    • Haber Merkezi
    • 14.06.2021 - 16:18
    • Güncelleme : 14.06.2021 - 16:28
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    Galatasaray'ın yeni transferlerinden Alpaslan Öztürk, Galatasaray Müzesi'ni ziyaret etti.

    "GEZ GEZ BİTMİYOR"

    Göztepe'den transfer edilen başarılı futbolcu, sosyal medya hesabından bu anların fotoğrafını paylaştı.

    Hikayesine "Gez gez bitmiyor maşallah." notunu düşen Öztürk'ün gönderisi, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından yüzlerce kez paylaşıldı.

    Alpaslan Öztürk, Galatasaray Müzesi ni ziyaret etti #1

    Alpaslan Öztürk, Galatasaray Müzesi ni ziyaret etti #2

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