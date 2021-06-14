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Alpaslan Öztürk, Galatasaray Müzesi'ni ziyaret etti

Alpaslan Öztürk, Galatasaray Müzesi'ni ziyaret etti

Galatasaray ile sözleşme imzaladıktan sonra Galatasaray Müzesi'ni ziyaret eden Alpaslan Öztürk, dikkat çeken bir paylaşımla sosyal medyada gündem oldu.