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    Alpaslan Öztürk milli takım aday kadrosuna çağrıldı

    Galatasaray forması giyen Alpaslan Öztürk, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri için kampa giren A Milli Takım'ın aday kadrosuna dahil edildi.
    • Haber Merkezi
    • 30.08.2021 - 12:30
    • Güncelleme : 30.08.2021 - 12:37
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    Alpaslan Öztürk milli takım aday kadrosuna çağrıldı

    Galatasaray forması giyen Alpaslan Öztürk'e müjdeli haber geldi.

    Başarılı savunmacının, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri için A Milli Takım'ın aday kadrosuna dahil edildiği açıklandı.

    Alpaslan Öztürk milli takım aday kadrosuna çağrıldı #1

    A MİLLİ TAKIM HESABI AÇIKLADI

    Milli takımın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Galatasaray A.Ş. forması giyen Alpaslan Öztürk, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri için kampa giren A Millî Takım'ımızın aday kadrosuna dahil edildi." denildi.

    28 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon Göztepe forması giyerken milli takıma çağrıldığında büyük heyecan yaşamıştı. O anları İzmir ekibi sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

    Alpaslan Öztürk'ün milli takım sevinci - İZLE

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