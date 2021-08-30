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- Alpaslan Öztürk milli takım aday kadrosuna çağrıldı
Alpaslan Öztürk milli takım aday kadrosuna çağrıldı
Galatasaray forması giyen Alpaslan Öztürk, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri için kampa giren A Milli Takım'ın aday kadrosuna dahil edildi.
- Haber Merkezi
- 30.08.2021 - 12:30
- Güncelleme : 30.08.2021 - 12:37
Galatasaray forması giyen Alpaslan Öztürk'e müjdeli haber geldi.
Başarılı savunmacının, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri için A Milli Takım'ın aday kadrosuna dahil edildiği açıklandı.
A MİLLİ TAKIM HESABI AÇIKLADI
Milli takımın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Galatasaray A.Ş. forması giyen Alpaslan Öztürk, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri için kampa giren A Millî Takım'ımızın aday kadrosuna dahil edildi." denildi.
28 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon Göztepe forması giyerken milli takıma çağrıldığında büyük heyecan yaşamıştı. O anları İzmir ekibi sosyal medya hesabından paylaşmıştı.