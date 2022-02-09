Alpaslan Öztürk'e ceza gelecek

Galatasaray'da Alanyaspor maçı öncesi lakayıt tavırları nedeniyle kadro dışı kalan Alpaslan Öztürk'e yönetimin de para cezası vereceği öğrenildi.

Galatasaray'da Alanyaspor maçı öncesinde lakayıt tavırları nedeniyle teknik direktör Domenec Torrent tarafından kadro dışı bırakılan Alpaslan Öztürk'ün başı dertte.

PARA CEZASI DA KESİLECEK

Sarı-kırmızılı camiada infial yaratan olayın ardından yönetim de duruma el attı. Torrent'in raporu doğrultusunda hareket eden Burak Elmas ve kurmayları tecrübeli futbolcunun özür dilemesini istiyor. Sadece bununla da yetinmeyen Galatasaray yönetimi futbolcuya para cezası da kesmeyi düşünüyor.

PİŞMAN OLDU

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Alpaslan Öztürk'ün bu durumdan mutsuz olduğu ve hocası ve futbolculardan özür diledikten sonra tekrarını yapmamak için gayret göstereceği öğrenildi.

Göztepe'deki performansıyla önce A Milli Takım'a ardından da Galatasaray'a yükselen deneyimli stoper bu sezon 13 maçta forma giydi.