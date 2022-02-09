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    Alpaslan Öztürk'e ceza gelecek

    Galatasaray'da Alanyaspor maçı öncesi lakayıt tavırları nedeniyle kadro dışı kalan Alpaslan Öztürk'e yönetimin de para cezası vereceği öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 09.02.2022 - 15:33
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    Alpaslan Öztürk'e ceza gelecek

    Galatasaray'da Alanyaspor maçı öncesinde lakayıt tavırları nedeniyle teknik direktör Domenec Torrent tarafından kadro dışı bırakılan Alpaslan Öztürk'ün başı dertte.

    PARA CEZASI DA KESİLECEK

    Sarı-kırmızılı camiada infial yaratan olayın ardından yönetim de duruma el attı. Torrent'in raporu doğrultusunda hareket eden Burak Elmas ve kurmayları tecrübeli futbolcunun özür dilemesini istiyor. Sadece bununla da yetinmeyen Galatasaray yönetimi futbolcuya para cezası da kesmeyi düşünüyor.

    Alpaslan Öztürk e ceza gelecek #1

    PİŞMAN OLDU

    Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Alpaslan Öztürk'ün bu durumdan mutsuz olduğu ve hocası ve futbolculardan özür diledikten sonra tekrarını yapmamak için gayret göstereceği öğrenildi.

    Göztepe'deki performansıyla önce A Milli Takım'a ardından da Galatasaray'a yükselen deneyimli stoper bu sezon 13 maçta forma giydi.

    Alpaslan Öztürk e ceza gelecek #2


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