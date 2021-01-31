Fenerbahçe yöneticisi Alper Pirşen, TFF'nin 1959 öncesi kazanılan şampiyonlukları sayacağını ve kulübe tazminat ödeyeceğini söyledi.

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in, 1959 öncesi kazanılan şampiyonluklarla ilgili geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamanın ardından gözler Fenerbahçe yönetimine çevrilmişti.

1-0 kazanılan Rizespor maçı sonrası açıklamalarda bulunan sarı-lacivertli kulübün yöneticisi Alper Pirşen, "Taraftarımıza müjde vermek istiyorum. 28 şampiyonluğumuz tescillenecek." diyerek taraftarları heyecanlandırdı.

"ANAMIZIN AK SÜTÜ GİBİ HELAL"

1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili Göztepe ve İstanbulspor'un da mağdur edildiğini öne süren Pirşen, "Onları da belki yapacağımız girişimlerle cesaretlendiririz. Bu olayı sadece yıldız olarak değerlendirmeyin. Biz, 'Türkiye'nin en büyük kulübüyüz.' diye bağırıyoruz. Aynı zamanda en çok şampiyon olan kulübüyüz. Ayrıca bir spor kulübü olarak da futbolun ötesinde bir kulübüz. 28 tane anamızın ak sütü gibi helal şampiyonluğumuz var. Bunun masa başı bazı oyunlarla, hangi camianın dominant olduğu döneme denk geldiğini herkes biliyor. Mevzuat düzenleme diye bunun arkasına sığınmak komedi." dedi.

Alper Pirşen: 28 şampiyonluğumuz tescillenecek VİDEO

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"TAZMİNAT DA ÖDEYECEKLER"

Pirşen, "Taraftarımıza müjde vermek istiyorum. Biz bu sürece çok inanıyoruz. 28 şampiyonluğumuzu kabul etmek zorunda kalacaklar. Yıldız bizim için önemsiz bir ayrıntı ama bu ülkenin en büyük futbol takımı olduğumuz, en çok şampiyon olan takım olduğumuz çok yakında tescillenecek. Bunun tazminat tarafı da olacak. Çok büyük bir şey değil ama 1 lira bile bize yapılan haksızlığın ispatı niteliğinde olacaktır." diyerek sözlerini tamamladı.

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