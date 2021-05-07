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    Alper Pirşen: Dehşete düştük, Tahkim'e başvuracağız

    Alper Pirşen: Dehşete düştük, Tahkim'e başvuracağız

    Fenerbahçe Yöneticisi Alper Pirşen, kulüp televizyonunda yaptığı açıklamada, "Tahkim Kurulu'na başvuracağız. MHK'nin gerekçesini okuduğumuzda dehşete düştük" ifadelerini kullandı.
    • Haber Merkezi
    • 07.05.2021 - 15:18
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    Fenerbahçe, Alanyaspor maçıyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) kural hatası başvurusunda bulunmuştu.

    Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün Riva'da yaptığı toplantıda, Fenerbahçe A.Ş. Kulübü'nün 29.04.2021 tarihinde oynanan Alanyaspor-Fenerbahçe A.Ş. müsabakasına ilişkin kural hatası itirazını değerlendirip reddetmişti.

    Fenerbahçe Yöneticisi Alper Pirşen, kulüp televizyonunda TFF'nin kararına ilişkin açıklamalarda bulundu.

    Alper Pirşen: Dehşete düştük, Tahkim e başvuracağız #1

    “TAHKİM KURULU’NA BAŞVURACAĞIZ”

    Alper Pirşen "Kararları görünce iyi bir gün geçiremiyoruz. Çok üzgün ve kızgınım. Kararın gerekçesi de geldi. İnceledik. Tahkim Kurulu'na başvuracağız.

    “GEREKÇEYİ OKUYUNCA DEHŞETE DÜŞTÜK”

    MHK'nın gerekçesini okuduğumuzda dehşete düştük. Görüyorum ki; hatalarının farkında değiller ve düzeltme biçimleri bile daha büyük hata. Bu bir kural hatasıdır, iddiamızda hala ısrar ediyoruz. Son noktaya geldik, öfkemiz en üst noktada.

    Alper Pirşen: Dehşete düştük, Tahkim e başvuracağız #2(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

    “FENERBAHÇE’NİN 10-15 PUANI GİTMİŞTİR”

    Fenerbahçe'nin 10-15 puanı hakem hatalarıyla gitmiştir. Hakemlerimiz çok kötü. TFF, hakem camiasına çekidüzen versin. Tahkim'in gerekeni yapacağını umuyorum." dedi.

    TFF, Fenerbahçe'nin başvurusunu reddetti / HABERİ İÇİN TIKLAYIN

    Alper Pirşen: Dehşete düştük, Tahkim e başvuracağız #3

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